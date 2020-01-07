國旅續推春遊補助？ 林佳龍：看陸客來不來

蔡政府上任後國旅補助不斷，去年8月因應大陸宣布陸客自由行禁令，七波補助已超過56億元，交通部長林佳龍強調補助是「救急」，對於明年是否續推春遊補助？林佳龍表示，這涉及陸客政策，若選舉過了陸方能結束限縮陸客，「若有善意的回應，作法就會不太一樣，也不一定要用補助方式。」

交通部今天召開新春記者會，林佳龍表示，今年陸客來台1184萬人次，比去年1106萬人次有很大的突破，其中陸客216萬人次，維持在總量四分之一，東南亞及歐美港澳人次也有增加，不會只依賴陸客。對於補助，他強調，「就像人受到急診室，補助只是救急」。

不過，觀光局近年推動多項國旅補助，加上近期秋冬補助至少已超過56億元，兩年來業者雖樂於被補助，但學界、業界也都深知，補助背後存在的隱憂，是台灣觀光倘若長期仰賴補助，恐怕只是「撒錢換業績」。從去年九合一大選前至今，不斷挨批是選前利多。

對於隨著來台旅客、國際旅客提升，在眾多補助過後，台灣觀光是否仍在「急診室」，在秋冬補助過後，交通部是否續推春遊補助？

林佳龍表示，「必須要以最壞情況因應」。他說，將檢討短期措施是否會疲乏、產生副作用，他也有提出「觀光三支箭」，包含觀光局升格觀光署、召開全國觀光會議、擬定觀光政策白皮書，希望能標本兼治，以觀光立國，「但需要一點時間，總統有表示支持、行政院也在進一部研議」。

對此問題，林佳龍也坦言「現在無法回答」，他說，這是因為涉及「不是操之在我們（交通部）的陸客政策」。他說，交通部歡迎陸客來，也希望選舉過後，陸方能結束限縮旅客來台，「但這只是一種呼籲，若有善意的回應，擴大國旅補助做法，就會不太一樣，也不一定要用補助方式」。

但對於媒體質疑，台灣減少的是陸客來台，但國旅補助卻是針對國內觀光客，以國旅補助去補陸客減少的缺口形同下錯藥方。觀光局長周永暉回應，國旅與國際觀光客來台雖是「兩本帳」，但兩者重疊的是住房率。國旅補助確實增加住房率，但更重要的是鼓勵區域旅遊，增加停留天數。