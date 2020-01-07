親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

撤兵伊拉克？五角大廈否認 駐伊美軍「手滑發錯信」之亂

謝長廷：我上次見到楊蕙如 是她與李佳芬看12強棒球賽

國旅續推春遊補助？ 林佳龍：看陸客來不來

2020-01-07 12:47聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

蔡政府上任後國旅補助不斷，去年8月因應大陸宣布陸客自由行禁令，七波補助已超過56億元，交通部長林佳龍強調補助是「救急」，對於明年是否續推春遊補助？林佳龍表示，這涉及陸客政策，若選舉過了陸方能結束限縮陸客，「若有善意的回應，作法就會不太一樣，也不一定要用補助方式。」

交通部今天召開新春記者會，林佳龍表示，今年陸客來台1184萬人次，比去年1106萬人次有很大的突破，其中陸客216萬人次，維持在總量四分之一，東南亞及歐美港澳人次也有增加，不會只依賴陸客。對於補助，他強調，「就像人受到急診室，補助只是救急」。

不過，觀光局近年推動多項國旅補助，加上近期秋冬補助至少已超過56億元，兩年來業者雖樂於被補助，但學界、業界也都深知，補助背後存在的隱憂，是台灣觀光倘若長期仰賴補助，恐怕只是「撒錢換業績」。從去年九合一大選前至今，不斷挨批是選前利多。

對於隨著來台旅客、國際旅客提升，在眾多補助過後，台灣觀光是否仍在「急診室」，在秋冬補助過後，交通部是否續推春遊補助？

林佳龍表示，「必須要以最壞情況因應」。他說，將檢討短期措施是否會疲乏、產生副作用，他也有提出「觀光三支箭」，包含觀光局升格觀光署、召開全國觀光會議、擬定觀光政策白皮書，希望能標本兼治，以觀光立國，「但需要一點時間，總統有表示支持、行政院也在進一部研議」。

對此問題，林佳龍也坦言「現在無法回答」，他說，這是因為涉及「不是操之在我們（交通部）的陸客政策」。他說，交通部歡迎陸客來，也希望選舉過後，陸方能結束限縮旅客來台，「但這只是一種呼籲，若有善意的回應，擴大國旅補助做法，就會不太一樣，也不一定要用補助方式」。

但對於媒體質疑，台灣減少的是陸客來台，但國旅補助卻是針對國內觀光客，以國旅補助去補陸客減少的缺口形同下錯藥方。觀光局長周永暉回應，國旅與國際觀光客來台雖是「兩本帳」，但兩者重疊的是住房率。國旅補助確實增加住房率，但更重要的是鼓勵區域旅遊，增加停留天數。

對於林佳龍的意思，是否為「若陸客恢復，就不再推擴大國旅補助？」林佳龍回應，他們目前爭取到轉型的時間，就是這一、兩年，希望在此之間能讓國旅品質與產值提升。

交通部長林佳龍。記者曾原信／攝影
交通部長林佳龍。記者曾原信／攝影
分享

國旅補助陸客林佳龍

延伸閱讀

遠航停飛風波 林佳龍重申非烏龍不能輕易復飛

林佳龍證實民航局建議廢證 遠航盼「再給一次機...

重要建設趕著選前通車？林佳龍：返鄉方便Why...

南方澳橋崩塌懲處等三個月未公布 林佳龍回應了

民航局建議對遠航廢照 林佳龍：會嚴謹周延考量

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

遠航若遭廢證 交通部有信心補齊離島航線缺口

2020-01-07 11:53

過猶不及 睡太少或太多都可能增加肺纖維化可能性

2020-01-07 11:24

春節這24路段超塞 22日起89條國道享優惠

2020-01-07 13:01

遠航欠薪 賴香伶：呼籲中央追加張綱維限制出境條件

2020-01-07 12:49

遠航春節停飛 航港局因應減少離島疏運衝擊　

2020-01-07 12:17

環團公布PM10空品 雲林麥寮污染王 台南年均值最糟

2020-01-07 12:17

「腹腔溫熱化學治療」癌症腹膜轉移患者的新選擇

2020-01-07 12:14

影／北部地區空品不佳 民眾避免戶外劇烈運動

2020-01-07 12:10

別放錯了！ 戰勝空汙家中盆栽應該這樣擺

2020-01-07 12:02

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

體貼清潔人員 環保署籲提前過年大掃除清廢棄物

2020-01-07 11:49

花蓮春節返鄉專車今訂票 首度新增接駁列車

2020-01-07 11:46

桃機估春節運量突破去年 第三航廈檢討下月中報部

2020-01-07 11:46

迪化街年貨大街交通管制看這裡！ 今天開跑注意取締

2020-01-07 11:44

捷運中正紀念堂出口 2026年直通兩廳院

2020-01-07 11:27

太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海

2020-01-07 11:26

預測春節這15個景點超塞 替代分流路線看過來

2020-01-07 11:19

遠航停飛風波 林佳龍重申非烏龍不能輕易復飛

2020-01-07 11:18

上百盞天燈緩緩升空！ 2020年平溪天燈節2/1、2/8登場

2020-01-07 10:57

求財運！ 北捷＆關渡宮發財金票卡16日限量開賣

2020-01-07 10:46

基因檢測助胎兒狀況 全台百名遺傳諮詢師把關

2020-01-07 10:45

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力

2020-01-07 10:20

優遊世界何必等伴 一個人的旅行正流行

2020-01-07 10:12

戴口罩再出門！ 今西半部仍一片霧茫茫

2020-01-07 09:57

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

尾牙聚餐怎麼吃？ 醫師傳授三招「三高」不上門

2020-01-07 09:17

跨越200海浬送上你餐桌！遠洋漁業的海上低溫物流如何確保新鮮？

2020-01-07 09:08

市售番瀉苷產品 食藥署稽查14產品含量均合格

2020-01-07 09:04

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

西半部空品 今亮橘燈

2020-01-07 00:27

春節換新鈔 16日開跑

2020-01-07 00:27

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

選前支票？ 交部要補貼國道客運

2020-01-07 00:16

健康你我他／過年少吃多動 別忘健身房

2020-01-07 00:11

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

病主法周年 新增11疾病適用善終權

2020-01-07 00:06

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

健康主題館／新光集團 打造全齡生活圈

2020-01-07 00:05

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11
看更多

熱門文章

新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師

2020-01-06 14:41

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

世界絕美熱氣球在台灣！2020台灣熱氣球嘉年華6月27日登場

2020-01-06 12:20

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」好市多獨賣

2020-01-06 22:50

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-06 18:11

明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26

每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎

2020-01-07 00:00

好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出

2020-01-06 15:19

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉蕾喬韓森辣秀事業線配美鑽

2020-01-06 19:13

奶奶改編睡前故事 網友笑：這是置入性行銷吧！

2020-01-06 18:31

【家人關係】山芙蓉／那件傷心往事

2020-01-07 06:00

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

直飛清邁！華航6月23日起每周4班 早去午回、航班時間公開

2020-01-06 14:55

別放錯了！ 戰勝空汙家中盆栽應該這樣擺

2020-01-07 12:02

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜

2020-01-06 15:37

【親子教養】邱嘉淳／有一種神奇的調味料叫分享

2020-01-07 06:00

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

2020-01-06 19:59

氣炸「鱈魚香絲」超酥脆 不用慢慢咬網讚：比原來更好吃

2020-01-06 14:20

【陪產點滴】羽毛／迎接新生兒的悸動

2020-01-07 06:00

40熟男刮刮樂試手氣中百萬 直呼要瞞老婆慢慢花

2020-01-06 15:52

康是美「限量史努比福袋」超萌快搶！最大獎送Gogoro 3 Plus電動機車

2020-01-07 12:21

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力

2020-01-07 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top