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享用草莓先別急 醫籲流動清水沖15分鐘清洗農藥

2020-01-07 12:40中央社 台北7日電

草莓季到來，酸甜草莓是許多人最愛，但不論本土或進口草莓，總是高居農藥殘留前3名。醫師建議，食用草莓前務必以流動清水沖洗10到15分鐘或以軟毛刷輕輕刷洗，降低農藥殘留。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，11項食品因農藥、動物用藥、防腐劑等違規遭邊境攔下，違規產品均依規定被退運銷毀。

檢驗結果顯示，知名蛋糕業者白木屋食品股份有限公司從美國進口1萬2930公斤的鮮葡萄，驗出不得檢出的農藥賽扶寧0.06ppm。

另有2批草莓也驗出農藥違規，包括梅村水菓有限公司從日本熊本進口的「MEIKO鮮草莓」，檢出殘留農藥滅派林超標，並驗出不得使用的農藥（Pyribencarb）；菓蓮有限公司從紐西蘭進口的草莓則是被檢出不得使用的農藥（Fenhexamid）以及農藥大克爛超標。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受中央社記者訪問表示，草莓驗出的農藥滅派林雖是低毒性殺菌劑，但動物實驗發現會增加肝癌風險，目前在人體上暫無證據；大克爛同樣也是低毒性，但動物實驗顯示會增加睪丸腫瘤風險；另外2種農藥則是低毒性且不會致癌的殺菌劑，但國內法規並不允許使用。

草莓季到來，酸甜草莓是許多民眾的最愛，但根據農業藥物毒物試驗所2017年蔬果農藥殘留監測報告，草莓高居農藥殘留違規排行榜前3名，不合格率都超過1成以上；進口草莓農藥問題同樣嚴重，食藥署統計近3年水果農藥殘留違規前3名名單，草莓也總在榜上。

顏宗海建議，不論是草莓或其他水果，食用前最好以流動清水清洗10到15分鐘，洗完後能削皮、剝皮的最好就去皮再吃，草莓因表面凹凸不平，可以軟毛刷輕輕刷洗，大幅降低農藥殘留。

每年12月至4月正值草莓季。圖／桃園市政府提供
每年12月至4月正值草莓季。圖／桃園市政府提供
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農藥殘留

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