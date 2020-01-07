遠航春節停飛 航港局因應減少離島疏運衝擊　

交通部今天上午舉行新春記者會。航港局說1月22日至1月30日長達九天春節連假疏運，開運近1400航次，提供近34萬運能。其中蘇澳－花蓮特別加大運量，台華輪也加開四航班，以疏運受到遠東航空停航影響民眾。

航港局說，春節疏運期間台灣本島與離島間及蘇澳往返花蓮十條航線，及金馬小三通四條航線預計開運1393航次，可提供33萬9479人次運能。另為維護旅運安全，啟動固定航線載客船舶全面抽查，並協同檢疫單位強化非洲豬瘟及鼠疫防疫措施，積極防治疫情。

航港局表示，今年春節海運設定「春節返鄉搭船樂逍遙」的目標，因應東部地區受地形影響聯外主要倚賴台9線及鐵路運輸的限制，去年9月20日起提供蘇澳－花蓮海運固定航線客運業務，春節期間特別加大運量，從1月23日至1月28日共六天，每日上午10時蘇澳往花蓮、下午3時花蓮往蘇澳往返各一航次，每航次可搭載552位乘客。

航港局說，民眾可利用海運場站或船舶上張貼的「載客船舶重要資訊QR code」，透過手機查詢相關船舶資訊，如有安全問題亦可線上即時反映，全民共同監督，提升海運服務及環境。