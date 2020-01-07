親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

撤兵伊拉克？五角大廈否認 駐伊美軍「手滑發錯信」之亂

謝長廷：我上次見到楊蕙如 是她與李佳芬看12強棒球賽

「腹腔溫熱化學治療」癌症腹膜轉移患者的新選擇

2020-01-07 12:14聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

國人十大死因已由惡性腫瘤蟬聯多年首位，而在第四期癌症患者中，以腹內癌症患者腹膜轉移的治療最為棘手，其平均存活僅剩約1-2年。成大醫院指出，目前對於腹膜轉移的治療出現新的方式，以「腫瘤減積手術」加上「腹腔溫熱化學治療」，其治療結果獲得提升。

成大醫院大腸直腸外科醫師詹仁豪指出，此一療法是以熱療與化療協同作用的原理，利用腫瘤細胞的低耐熱特性，高溫可破壞腫瘤細胞膜及增加其通透性，再讓化療藥劑直接進入殺死腫瘤細胞，以達到最好效果。

經過「腫瘤減積手術(CRS)」加上「腹腔溫熱化學治療(HIPEC)」的患者，目前平均存活率時間可以達到2-3年，比起過去單純化療進步許多。

但詹仁豪也指出，這類型手術併發症的比率相對較高，包括：肺炎、感染、術後腸阻塞、出血、消化道吻合處滲漏、膿瘍、消化道瘻管、傷口癒合不良、肋膜積水、白血球降低、貧血、血小板降低，以及化療藥物對心肝腎的毒性引致功能損害等。嚴重併發症的發生率約為20%，死亡率約為5%。所以要相當的小心。

詹仁豪指出，傳統化學治療是將藥物注射進血管，再經由全身血液循環達到殺死癌細胞的目的。但是，化療藥物穿透到腹膜的濃度相當低，腹膜轉移患者很難達到良好的治療成效；提高血液中的藥物濃度，又會帶來巨大的藥物毒性及副作用。所以傳統上治療腹膜轉移的第四期患者常常陷入兩難。

而且腹膜轉移第四期患者因腹膜上有癌細胞，常有腹水狀況，嚴重者癌細胞附著在腸道表面，也影響腸道蠕動的功能，患者因此常有消化或吸收不良的狀況，體力也日漸虛弱不堪負荷標準的化學治療。這類病人又對靜脈注射化療的反應不佳，被認為接受手術也無益預後，以往多只能接受緩和治療。

詹仁豪說，新療法是先以「腫瘤減積手術」儘可能切除一切肉眼可見的原發腫瘤、腹膜轉移腫瘤，在廓清後，施行以加溫至42-43℃的化療藥劑在腹腔內循環灌洗的「腹腔溫熱化學治療」，利用高溫的物理傷害及化療藥劑的毒性殺死可能殘存或游離的腫瘤細胞，以達治療的目的與效果。

目前建議新療法用在大腸直腸癌、闌尾癌、卵巢癌、胃癌、腹膜假性黏液瘤、腹膜間皮癌，且腹膜癌症指數(PCI)最好在15分以下的病人，可以接受手術；而在手術後仍需要持續的化學治療，配合溫熱療法合併其他治療方式，有助於提升對於腫瘤細胞的治療結果。

延伸閱讀

開完刀肚子痛…術後併發症「沾粘」怎形成？如何...

葛里芬考慮左膝手術 賽季恐提前報銷

化療副作用折磨 余祥銓心疼姊姊連指甲都發黑

寶媽罹肺腺癌開刀切除腫瘤 看淡生死預期只活6...

余苑綺化療腫瘤縮小 余筱萍「全家都為此開心」

乳癌化療期服用某些維生素 復發和死亡風險較高

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

遠航若遭廢證 交通部有信心補齊離島航線缺口

2020-01-07 11:53

過猶不及 睡太少或太多都可能增加肺纖維化可能性

2020-01-07 11:24

春節這24路段超塞 22日起89條國道享優惠

2020-01-07 13:01

遠航欠薪 賴香伶：呼籲中央追加張綱維限制出境條件

2020-01-07 12:49

國旅續推春遊補助？ 林佳龍：看陸客來不來

2020-01-07 12:47

遠航春節停飛 航港局因應減少離島疏運衝擊　

2020-01-07 12:17

環團公布PM10空品 雲林麥寮污染王 台南年均值最糟

2020-01-07 12:17

影／北部地區空品不佳 民眾避免戶外劇烈運動

2020-01-07 12:10

別放錯了！ 戰勝空汙家中盆栽應該這樣擺

2020-01-07 12:02

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

體貼清潔人員 環保署籲提前過年大掃除清廢棄物

2020-01-07 11:49

花蓮春節返鄉專車今訂票 首度新增接駁列車

2020-01-07 11:46

桃機估春節運量突破去年 第三航廈檢討下月中報部

2020-01-07 11:46

迪化街年貨大街交通管制看這裡！ 今天開跑注意取締

2020-01-07 11:44

捷運中正紀念堂出口 2026年直通兩廳院

2020-01-07 11:27

太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海

2020-01-07 11:26

預測春節這15個景點超塞 替代分流路線看過來

2020-01-07 11:19

遠航停飛風波 林佳龍重申非烏龍不能輕易復飛

2020-01-07 11:18

上百盞天燈緩緩升空！ 2020年平溪天燈節2/1、2/8登場

2020-01-07 10:57

求財運！ 北捷＆關渡宮發財金票卡16日限量開賣

2020-01-07 10:46

基因檢測助胎兒狀況 全台百名遺傳諮詢師把關

2020-01-07 10:45

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力

2020-01-07 10:20

優遊世界何必等伴 一個人的旅行正流行

2020-01-07 10:12

戴口罩再出門！ 今西半部仍一片霧茫茫

2020-01-07 09:57

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

尾牙聚餐怎麼吃？ 醫師傳授三招「三高」不上門

2020-01-07 09:17

跨越200海浬送上你餐桌！遠洋漁業的海上低溫物流如何確保新鮮？

2020-01-07 09:08

市售番瀉苷產品 食藥署稽查14產品含量均合格

2020-01-07 09:04

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

西半部空品 今亮橘燈

2020-01-07 00:27

春節換新鈔 16日開跑

2020-01-07 00:27

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

選前支票？ 交部要補貼國道客運

2020-01-07 00:16

健康你我他／過年少吃多動 別忘健身房

2020-01-07 00:11

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

病主法周年 新增11疾病適用善終權

2020-01-07 00:06

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

健康主題館／新光集團 打造全齡生活圈

2020-01-07 00:05

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11
看更多

熱門文章

新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師

2020-01-06 14:41

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

世界絕美熱氣球在台灣！2020台灣熱氣球嘉年華6月27日登場

2020-01-06 12:20

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」好市多獨賣

2020-01-06 22:50

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-06 18:11

明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26

每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎

2020-01-07 00:00

好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出

2020-01-06 15:19

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉蕾喬韓森辣秀事業線配美鑽

2020-01-06 19:13

奶奶改編睡前故事 網友笑：這是置入性行銷吧！

2020-01-06 18:31

【家人關係】山芙蓉／那件傷心往事

2020-01-07 06:00

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

直飛清邁！華航6月23日起每周4班 早去午回、航班時間公開

2020-01-06 14:55

別放錯了！ 戰勝空汙家中盆栽應該這樣擺

2020-01-07 12:02

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜

2020-01-06 15:37

【親子教養】邱嘉淳／有一種神奇的調味料叫分享

2020-01-07 06:00

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

2020-01-06 19:59

氣炸「鱈魚香絲」超酥脆 不用慢慢咬網讚：比原來更好吃

2020-01-06 14:20

【陪產點滴】羽毛／迎接新生兒的悸動

2020-01-07 06:00

40熟男刮刮樂試手氣中百萬 直呼要瞞老婆慢慢花

2020-01-06 15:52

康是美「限量史努比福袋」超萌快搶！最大獎送Gogoro 3 Plus電動機車

2020-01-07 12:21

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力

2020-01-07 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top