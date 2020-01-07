白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格名單，其中包括白木屋食品股份有限公司自美國進口的葡萄，其農藥賽扶寧的殘留量是我國標準的六倍，近1.3萬公斤產品均依規定退運或銷毀，未流入我國市面。這是白木屋近一個月來第二次進口葡萄農藥殘留超標，食藥署表示將加強對該公司的查驗。

白木屋食品股份有限公司上月自美國進口1萬2930公斤的「AMERICAN鮮葡萄」檢出殘留農藥賽扶寧0.06 ppm，是我國定量極限為0.01 ppm的六倍。該公司11月20日報驗同品牌、同等重量的葡萄，檢出賽扶寧殘留量是我國標準的兩倍。

衛福部食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，一般邊境查驗採抽批查驗，抽驗比率約2-10%；若業者有一次不合格紀錄，將針對該家業者與該項進口產品加強抽批，抽驗比率提升至20-50%。若有兩次不合格紀錄，如同白木屋公司，食藥署後續就會針對曾違規的產品品項進行逐批查驗，連續查驗五次均符合規定，才會回復到一般的抽驗比率。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，賽扶寧是除蟲菊精類殺蟲劑，其毒性屬於中等毒性，但不會致癌。每日容許攝取量（ADI）為0.04 毫克／公斤，以60公斤成人為例，每日吃進超過2.4毫克才會超標；上述殘留量不合格的葡萄，每公斤的賽扶寧殘留為0.06毫克，因此不容易吃過量。

食藥署公布的不合格名單還包括菓蓮有限公司與梅村水菓有限公司分別自紐西蘭與日本進口的草莓，前者檢出殘留農藥Fenhexamid 0.09 ppm、大克爛0.03 ppm，後者檢出殘留農藥滅派林1.3 ppm、Pyribencarb 0.36 ppm，均不符我國規定。上述不符合商品均已依規定退運或銷毀。