體貼清潔人員 環保署籲提前過年大掃除清廢棄物

農曆春節將至，家戶開始年終大掃除。環保署表示，把握由上而下、由內而外的原則，記得清掃擦拭燈罩與濾網，檢視家中電器插頭，汰換老舊家電，掃除過好年，還能省電拿獎勵金。

環保署主秘葉俊宏表示，今年首度把國家清潔周，改為國家清潔月，就是希望民眾能把打掃的時間拉長。慢慢掃、提前掃，不要都集中在春節前一周。若清除的大型家具、垃圾集中在一起，會造成清潔人員的困擾。春節家戶團圓，民眾將心比心，陸續清掃出家中的廢棄物，也能讓清潔人員過好年。

葉俊宏表示，家中大掃除要先高後低、由內而外，從櫥櫃的高處、天花板開始打掃，最後才是地板，從家中掃到屋外。

他也提供自己的省電方式，家中現在只有夫妻兩人，就把原本的大冰箱換成小的，平時力行節電模式。去年9月到11月兩人用電僅352度，平均每人每天用二度多，遠低於全國每人每日4.8度。根據台電的節電獎勵辦法，只要自己跟去年同期相比省一度電，就能有84元節電獎勵金。