花蓮春節返鄉專車今訂票 首度新增接駁列車

花蓮縣府推出春節返鄉專車，今（7）天中午起開放網路訂票；為服務中南區民眾，今年新增接駁列車，來回各安排一列次復興號，讓搭乘返鄉專車的民眾，憑乘車證免費搭乘，縣民或在花蓮工作者，本人及配偶、直系血親，都可訂票，網址http://www2.hl.gov.tw/ght/。

縣府民政處長江東成說，花蓮春節返鄉專車共4列次，都是推拉式自強號，每列次共566個座位。乘車時間為22日晚間7時52分、23日（小年夜）上午9時30分從台北火車站直達花蓮，28日（初四）下午4時52分、29日（初五）下午1時50分，從花蓮站出發，載客北返，全票200元、半票100元，今天中午12時到下午4時訂票，額滿即改為候補登記。

為方便中南區民眾，民政處今年安排復興號接駁，22日台北發車的返鄉專車，抵達花蓮站後，就有復興號在一旁月台接駁，載旅客到壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里，須持返鄉專車乘車證轉乘。

北返列車的接駁車則是29日（初五）當天，上午11時53分從玉里站發車，沿途停靠瑞穗、光復、鳳林、壽豐，下午1時32分到花蓮站，方便旅客搭乘下午1時50分的專車北上。

江東成說，縣府在重要連假，像是清明節、中秋節、春節等安排返鄉專車，視連假長短，搭車率在7、8成到逾9成間，這次春節首推復興號接駁車，希望滿足中南區民眾需求。因蘇花改全線通車，北花客運也已運行，未來連假運輸需求如何，會持續滾動式檢討評估。