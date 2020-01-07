桃機估春節運量突破去年 第三航廈檢討下月中報部

春節將至，外界憂心桃園機場「塞機」。桃機預估春節疏運期間，每日旅客人數較平日增加1萬5000人次，22日到24日及28日到2月1有機會突破去年運量。董事長王明德很有信心說，疏運沒有問題，今年會完成六座停機坪。

交通部今天上午舉行新春記者會，針對第三航廈議題，王明德說現在正在提出修正方案。其他硬體上，新春會完成六座停機坪，明年會有六座、後年七座，可以疏運旅客，改善服務。

交通部次長祁文中補充，第三航廈去年經歷三次流標，行政院請交通部跟桃機檢討雲頂設計過於複雜、施工能量、勞動力不足、預算過高等問題，並與行政院專案小組、督導小組開會，有初步成果。

勞動力部分，祁文中說會放寬外勞引入比例，可以由桃機公司直接引入外勞，不受限個別標案。至於當初工地進駐的位置到施工地點太遠，桃機已找到用地可以快速進入。

至於較為複雜的屋頂，已要求設計公司要做簡約的設計。由於建材的單價跟行政院標準單價有出入，也要求設計公司一併檢討，仍會兼具美觀。預計2月中旬提出整體檢討方案報給交通部，主航廈希望在449億預算下進行。

交通部長林佳龍說，不會違反原設計的創意，只是檢討功能性，也會協助解決物價調整或是勞動力不足問題。

桃機表示，今年春節期間（1月17日到2月4日）加班機經民航局核定為1423架次，整體加班機估全部航機9.2%，22日到24日及28日到2月1為多，另紅眼航班部分共有76航班，估整體加班機5.3%。

疏運期間每日旅客人數預估較平日增加1萬5000人次，整體春節疏運期問較去年同期旅客旅量約成長4.6%，預估22日到24日及28日到2月1單日旅客量都有機會超過去年最高運量16萬3000人次。

至於各航廈出入境尖峰時段，桃機說出境第一航廈落在上午6到11時、中午12到下午4時；第二航廈則在上午8到12時、下午2到8時和晚上10到11時。入境方面，第一航廈凌晨0時到1時、上午9到11時、下午1到4時、晚上6到11時；第二航廈則是上午5到7時、10到12時、下午1到11時。