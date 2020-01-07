迪化街年貨大街交通管制看這裡！今天開跑注意取締

「2020台灣年味在台北」活動本月7日在大同區迪化街商圈、後站及華陰街商圈、台北地下街及寧夏夜市商圈分別起跑，時間至23日，轄區警方將實施交通管制，以防車潮堵塞。

台北市警大同分局屆時交通管制如下：

● 整體活動範圍：

（一）迪化街商圈：迪化街（歸綏街至南京西路段）、民生西路（延平北路至環河北路段）、歸綏街（延平北路至環河北路段）。

（二）後站及華陰街商圈：重慶北路1段（市民大道至長安西路段）、長安西路（重慶北路至太原路段）、太原路（長安西路至市民大道段）、鄭州路（重慶北路至太原路段）及所圍方型區域內部巷道；華陰街（重慶北路至太原路段）。

（三）臺北地下街商圈：市民大道地下街（塔城街至承德路段）。

（四）寧夏夜市商圈範圍：寧夏路(民生西路至平陽街段，東側封閉，維持西側通行）。

● 活動時間：

（一）迪化街商圈：本月10日至23日（每日11時至24時）。

（二）後站及華陰街商圈：本月4日至23日（每日10時至22時）。

（三）台北地下街商圈：即日起至下月9日（搭配行銷活動無設攤）。

（四）寧夏夜市商圈：本月13至31日（每日16時至24時）。

●周邊道路相關交通措施如下：

（一）主要封閉路段：迪化街（南京西路至歸綏街）；華陰街（重慶北路至太原路）；重慶北路1段15巷；太原路22巷；鄭州路21巷；寧夏路（民生西路至平陽街，東側封閉西側通行）。

（二）周邊疏導管制範圍：北至民權西路、南至市民大道、西至環河北路、東至重慶北路，管制範圍內設置車輛改道預告標誌牌面，提供車輛得知提前改道訊息，並規畫針對民生西路與延平北路口、民生西路與迪化街口為活動交通要道加強疏導。

歸綏街（延平北路至環河北路）實施時段性東往西單行管制，假日下午3時至晚上22時，平常日彈性管制；民樂街實施時段性單行管制，民樂街（歸綏街至民生西路）往北單行，管制時間為周六、日中午12時至凌晨0時，周五下午3時至凌晨0時，周一至周四彈性管制。

以及民樂街（民生西路至延平北路2段60巷）往南單行，管制時間為周六、日中午12時至凌晨0時，周五下午3時至凌晨0時，周一至周四下午3時至晚上10時；民生西路、民樂街口於活動期間，每日下午3時至深夜11時實施東西雙向禁止左轉。

（三）禁止停車管制事項：延平北路（長安西路至民生西路）西側、延平北路（涼州街至民權西路）兩側黃線管制早上11時至凌晨0時；延平北路（長安西路至民生西路）東側。

以及延平北路（民生西路至涼州路段）兩側紅線管制禁停；民生西路（延平北路至環河北路）改繪紅線管制禁停；民生西路（延平北路至環河北路）改繪紅線管制禁停。

（四）周邊道路停車管制事宜：迪化街（歸綏街至民權西路）規畫為裝卸貨專區並公告暫停收費；迪化街（歸綏街至民生西路）及歸綏街（環河北路至延平北路），配合商圈活動攤商設攤，公告暫停收費；南京西路233巷對面（永樂廣場南側）。

以及南京西路（塔城街至延平北路）兩側，除卸貨停車格外，停車格位公告暫停收費並禁止臨時停車；迪化街（南京西路至歸綏街段）、歸綏街（環河北路至延平北路段）及民樂街139號汽、機車停車格公告暫停收費並禁止臨時停車。

（五）交通替代路線：民生西路東往西車流：民生西路→重慶北路→南京西路向西續行；南京西路東往西車流：南京西路→重慶北路→市民大道（或長安西路）向西續行。

以及延平北路北往南車流：延平北路→涼州街→重慶北路→長安西路→塔城街或西寧北路向南續行；延平北路南往北車流：延平北路→市民大道（或長安西路）→重慶北路向北續行。

（六）加強違停取締、拖吊路段：迪化街行人徒步區、永樂市場前廣場、民生西路（環河北路至承德路）、歸綏街（環河北路至延平北路）、延平北路（市民大道至民權西路）、環河北路（市民大道至民權西路）、民樂街。重慶北路（市民大道至民權西路）。

以及長安西路（塔城街至承德路）、市民大道（塔城街至中山北路）、太原路（市民大道至南京西路）、承德路（市民大道至南京西路）、南京西路（西寧北路至重慶北路）。

（七）停車場資訊：迪化街商圈為淡5號疏散門堤外停車場、大稻埕公園地下停車場、塔城公園地下停車場；後站及華陰街商圈為市民大道（中山北路至重慶北路段）地下停車場、建成公園地下停車場；台北地下街商圈為市民大道（中山至重慶段）地下停車場；寧夏夜市商圈為蓬萊國小地下停車場、朝陽公園地下停車場。