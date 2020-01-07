尾牙聚餐怎麼吃？ 醫師傳授三招「三高」勿上門

隨著農曆年將近，又到了尾牙或年終聚餐的時刻，但一名患有糖尿病及高血壓的中年男子，卻因參加尾牙大吃大喝後，出現胸悶不適的情形。經前往門診就醫發現不僅血壓上升，飯後血糖也高到300mg/dl以上。「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力因此傳授民眾、尤其是已有「三高」的族群，在聚餐時能有效擺脫三高威脅的三招訣竅，別因歡樂的聚餐而樂極生悲。

內科醫師李宇力表示，依國外研究調查顯示，在天氣冷的氣候下，人體的血管原本已有較大壓力，若是在餐後因血管內的血糖、血脂急遽上升，因此可能導致急性心肌梗塞，有三高的患者尤須特別小心提防，不可不慎。

李宇力進一步表示，在台灣的習俗上，年底尾牙聚會多，容易大魚大肉，其中重口味的食物，多半屬高鹽，會使血壓升高。精緻或過度加工的食品，也容易含有過多的飽和脂肪酸，大口大口吃下肚，容易造成膽固醇過高。而勾芡的羹湯，或濃湯，則容易造成醣份攝取過多，雖然美味，卻容易造成過多醣份攝取而不自覺。

由於血糖、血壓及血脂三者息息相關，甚至會互相影響加重，內科醫師李宇力因此教導民眾、尤其是已有「三高」的民眾，在尾牙或年底聚餐時怎麼吃，不僅能享受聚餐的溫馨歡樂時光，同時能擺脫「三高」的威脅，亦即擺脫代謝症候群的威脅。

【第一招】：先吃蔬菜、再吃肉，最後才吃主食。因為主食多半有較高的油脂及醣分，藉由先吃蔬菜及肉，避免攝取過多的油脂及醣份。

【第二招】：少吃零嘴、加工食品、濃湯及勾芡的湯。

【第三招】：多走動、聚會時多聊天，細嚼慢嚥，避免狼吞虎嚥。

隨著農曆年將近，又到了尾牙或年終聚餐的時刻，但一名患有糖尿病及高血壓的中年男子，卻因參加尾牙大吃大喝後，出現胸悶不適的情形。經前往門診就醫發現不僅血壓上升，飯後血糖也高到300mg/dl以上。「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力因此傳授民眾、尤其是已有「三高」的族群，在聚餐時能有效擺脫三高威脅的三招訣竅，別因歡樂的聚餐而樂極生悲。

內科醫師李宇力表示，依國外研究調查顯示，在天氣冷的氣候下，人體的血管原本已有較大壓力，若是在餐後因血管內的血糖、血脂急遽上升，因此可能導致急性心肌梗塞，有三高的患者尤須特別小心提防，不可不慎。

李宇力進一步表示，在台灣的習俗上，年底尾牙聚會多，容易大魚大肉，其中重口味的食物，多半屬高鹽，會使血壓升高。精緻或過度加工的食品，也容易含有過多的飽和脂肪酸，大口大口吃下肚，容易造成膽固醇過高。而勾芡的羹湯，或濃湯，則容易造成醣份攝取過多，雖然美味，卻容易造成過多醣份攝取而不自覺。

由於血糖、血壓及血脂三者息息相關，甚至會互相影響加重，內科醫師李宇力因此教導民眾、尤其是已有「三高」的民眾，在尾牙或年底聚餐時怎麼吃，不僅能享受聚餐的溫馨歡樂時光，同時能擺脫「三高」的威脅，亦即擺脫代謝症候群的威脅。

【第一招】：先吃蔬菜、再吃肉，最後才吃主食。因為主食多半有較高的油脂及醣分，藉由先吃蔬菜及肉，避免攝取過多的油脂及醣份。

【第二招】：少吃零嘴、加工食品、濃湯及勾芡的湯。