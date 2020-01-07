台灣人喝酒容易「斷片」？ 衛福部這樣說

衛福部今（7）日指出，喝酒除了容易胃潰瘍、肝硬化、引發心血管疾病及癌症之外，大概很少人知道：還會提高失智的風險。更值得注意的是，近半國人有喝酒容易臉紅的酒精不耐症，得到癌症及失智症的風險更高，短時間內喝太多，還容易暫時性失憶，就是俗稱的「斷片」，特別需要節制飲酒，最好別喝酒。

衛福部說，過量飲酒恐記憶斷片，還會引發失智症。因為短時間大量飲酒，血中酒精濃度急速上升達0.15%1(以70公斤體重估算，相當於短時間內飲用7罐5%、500毫升的啤酒2)，可能會出現短暫失憶1的狀況，也就是俗稱的「斷片」。

喝到記憶斷片的人，雖然能持續與人互動，喝酒聊天，但酒醒後卻對自己行為完全失憶或只能依稀記得片段，輕則得罪老闆客戶而不自知，重則酒後爭吵鬥毆、駕車臨檢超標，甚至肇事傷人，面臨刑責。

短時間大量飲酒有記憶斷片的問題，如果長期過量飲酒，例如每週飲酒量超過7罐5%，500毫升的啤酒(或相當酒精量，下同)，還會提高失智的風險，根據一項長達23年的追蹤研究發現，只要每週飲酒量超過7罐啤酒，就會有失智的風險，每週多喝3罐，失智風險還會再增加約1.2倍3，有酒精濫用或酒精依賴問題的人，失智症風險甚至會高達2倍3。

此外，依據2019年美國史丹佛大學的最新研究，喝酒容易臉紅的人，不僅會大幅提高罹患癌症的風險，還會加速阿茲海默症的發生。

國民健康署署長王英偉呼籲，台灣近半人口因缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，喝酒後容易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀，又稱為「酒精不耐症」，此為亞洲人特有的基因變異，比例遠高於白種人，為了降低罹癌或失智症的風險，特別需要節制飲酒，最好別喝酒。

衛福部呼籲，春節將至，公司尾牙、朋友聚餐、新春團拜等活動將陸續展開，難免有喝酒的機會，國民健康署王英偉署長提醒，飲酒過量會提高癌症及失智症的風險，近半國人有酒精不耐症，風險更高，因此，不管喝酒是否會臉紅，都應盡量避免飲酒，如果非喝不可，根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒，女性不超過半罐啤酒(或相當酒精量)。

另外，特別要講的是：懷孕期間或準備懷孕的女性，為了胎兒的健康，請千萬不要喝酒。還有「禁止酒駕、未成年禁止飲酒」，這已經是常識，千萬不要犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康