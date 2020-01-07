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捷運中正紀念堂出口 2026年直通兩廳院

2020-01-07 11:27聯合報 記者何定照／台北即時報導

國家表演藝術中心今天宣布今年願景，台北兩廳院藝術總監劉怡汝表示，行政院已核定「藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規畫案」，全案包括建立捷運中正紀念堂站五號出口與兩廳院地下停車場的連通道、自由廣場牌樓下方無障礙設施、園區大小森林區整理等，預計2026年完工。

目前兩廳院觀眾若搭捷運前來，從中正紀念堂站五號出口出來後，仍須走到地面，再進入兩廳院。兩廳院多年前就討論過讓捷運出口直接連接到兩廳院內部，但因經費過高等原因未定案。去年兩廳院重啟討論，且是包含中正紀念堂全園區ㄇ字型的整體重整規畫，經國表藝董事會通過後，去年底獲行政院核定。

劉怡汝表示，目前兩廳院已在做PCM（專案工程管理）廠商的招標計畫，舉行各式諮詢會議，討論究竟要找什麼樣的廠商、協助到什麼地步，預計今年第四季廠商會出現，協助兩廳院將所有計畫細節設計出來。

劉怡汝說，計畫內容中，除了建立連結兩廳院地下停車場到捷運出口的連通道，也會整理園區內的大小森林。因為大小森林很久以來沒有整理，下面的土已經硬掉，因此想趁此機會稍微修整，讓此區成為一般民眾都樂意進去的空間。

劉怡汝表示，計畫也會同時整理位於信義路和愛國東路兩個售票口的小廣場「生活廣場」，由於已建立20年，想利用這次機會再整理一下。此外，自由廣場的牌樓，過去因為要防止遊覽車開到人行道，設了許多路障，缺乏輪椅坡道，這次也會將鋪面提高，設置無障礙坡道。

劉怡汝說，兩廳院同時會在生活廣場和自由廣場牌樓增加植栽，讓周遭的民眾走到那裡可以休息，而不是像現在這樣沒法坐下來歇歇腿。全案將於2022年挖下第一鏟，預計2026年完工。

自由廣場牌樓下方將建無障礙坡道。記者何定照／攝影
自由廣場牌樓下方將建無障礙坡道。記者何定照／攝影
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捷運中正紀念堂站五號出口將建立通往兩廳院地下停車場的連通道，預計2026年完工。...
捷運中正紀念堂站五號出口將建立通往兩廳院地下停車場的連通道，預計2026年完工。記者何定照／攝影
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