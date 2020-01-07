預測春節這15個景點超塞 替代分流路線看過來

農曆春節即將到來，今年共有7天連假。交通部指出，金瓜石、九份、日月潭等全國15個觀光景點是易壅塞熱門景點，提醒民眾使用替代路線。交通部已輔導接駁專車、「台灣好行」景點接駁公車及「台灣觀巴」等提出各種替代景點方案及路線，以紓解車流。

1月23日至1月29日為農曆春節，觀光局根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，預測易壅塞熱門景點周邊路段，包含金瓜石、九份、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、北門水晶教堂、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、台東縣三仙台、水往上流、小野柳及小野柳等15個地區。

觀光局表示，如果要去上面幾個景點遊玩，可以透過替代路線前往，或者搭乘公共運具出遊，相關疏運措施，可以上各景點上查詢。

觀光局表示，已經規畫於日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區8線接駁專車，歡迎多加利用。相關資訊可至台灣觀光資訊專頁查詢。