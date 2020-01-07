親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

邪惡到永不可釋放！英國史上犯案最多性侵犯 重判2無期徒刑

澳洲惡火地獄：「提油救火」的災難毛毛雨？

預測春節這15個景點超塞 替代分流路線看過來

2020-01-07 11:19聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

農曆春節即將到來，今年共有7天連假。交通部指出，金瓜石、九份、日月潭等全國15個觀光景點是易壅塞熱門景點，提醒民眾使用替代路線。交通部已輔導接駁專車、「台灣好行」景點接駁公車及「台灣觀巴」等提出各種替代景點方案及路線，以紓解車流。

1月23日至1月29日為農曆春節，觀光局根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，預測易壅塞熱門景點周邊路段，包含金瓜石、九份、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、北門水晶教堂、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、台東縣三仙台、水往上流、小野柳及小野柳等15個地區。

觀光局表示，如果要去上面幾個景點遊玩，可以透過替代路線前往，或者搭乘公共運具出遊，相關疏運措施，可以上各景點上查詢。

觀光局表示，已經規畫於日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區8線接駁專車，歡迎多加利用。相關資訊可至台灣觀光資訊專頁查詢。

另外，今年還有49條台灣好行、83條台灣觀巴，觀光局表示，各路線持電子票證搭乘公共運輸優惠方案，可享半價優惠。相關資訊可至台灣好行網站(https://www.taiwantrip.com.tw) 及台灣觀巴網站(https://www.taiwantourbus.com.tw)查詢。

易壅塞熱門景點及替代路線。圖／觀光局提供
易壅塞熱門景點及替代路線。圖／觀光局提供
分享

高跟鞋教堂春節

延伸閱讀

黑橋牌出奇招 豆腐香腸搶攻春節圍爐商機

過年不胖靠這招／過年少吃多動 別忘健身房

春節換新鈔 16日開跑

日韓加持 觀光客人數創新高

搶票看過來 選舉及春節國光客運祭優惠票價

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

遠航若遭廢證 交通部有信心補齊離島航線缺口

2020-01-07 11:53

過猶不及 睡太少或太多都可能增加肺纖維化可能性

2020-01-07 11:24

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

體貼清潔人員 環保署籲提前過年大掃除清廢棄物

2020-01-07 11:49

花蓮春節返鄉專車今訂票 首度新增接駁列車

2020-01-07 11:46

桃機估春節運量突破去年 第三航廈檢討下月中報部

2020-01-07 11:46

迪化街年貨大街交通管制看這裡！今天開跑注意取締

2020-01-07 11:44

捷運中正紀念堂出口 2026年直通兩廳院

2020-01-07 11:27

太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海

2020-01-07 11:26

遠航停飛風波 林佳龍重申非烏龍不能輕易復飛

2020-01-07 11:18

上百盞天燈緩緩升空！ 2020年平溪天燈節2/1、2/8登場

2020-01-07 10:57

求財運！ 北捷＆關渡宮發財金票卡16日限量開賣

2020-01-07 10:46

基因檢測助胎兒狀況 全台百名遺傳諮詢師把關

2020-01-07 10:45

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力

2020-01-07 10:20

優遊世界何必等伴 一個人的旅行正流行

2020-01-07 10:12

戴口罩再出門！ 今西半部仍一片霧茫茫

2020-01-07 09:57

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

尾牙聚餐怎麼吃？ 醫師傳授三招「三高」不上門

2020-01-07 09:17

跨越200海浬送上你餐桌！遠洋漁業的海上低溫物流如何確保新鮮？

2020-01-07 09:08

市售番瀉苷產品 食藥署稽查14產品含量均合格

2020-01-07 09:04

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

西半部空品 今亮橘燈

2020-01-07 00:27

春節換新鈔 16日開跑

2020-01-07 00:27

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

選前支票？ 交部要補貼國道客運

2020-01-07 00:16

健康你我他／過年少吃多動 別忘健身房

2020-01-07 00:11

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

病主法周年 新增11疾病適用善終權

2020-01-07 00:06

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

健康主題館／新光集團 打造全齡生活圈

2020-01-07 00:05

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

慶祝蘇花改通車 3款扭蛋貫通石限量紀念禮超搶手

2020-01-06 21:03

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

2020-01-06 19:59

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

老人無故跌倒 要靠有氧肌力訓練

2020-01-06 18:26

時力推「動物正義」 提狗狗退休機制

2020-01-06 18:13

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13
看更多

熱門文章

新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師

2020-01-06 14:41

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

美胸藏不住 金球紅毯女星「裸穿」鑽石衣辣翻全場

2020-01-06 12:05

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

世界絕美熱氣球在台灣！2020台灣熱氣球嘉年華6月27日登場

2020-01-06 12:20

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」好市多獨賣

2020-01-06 22:50

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」 店員嚇壞閉嘴

2020-01-06 12:52

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-06 18:11

每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎

2020-01-07 00:00

漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼

2020-01-06 12:40

好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出

2020-01-06 15:19

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉蕾喬韓森辣秀事業線配美鑽

2020-01-06 19:13

奶奶改編睡前故事 網友笑：這是置入性行銷吧！

2020-01-06 18:31

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

直飛清邁！華航6月23日起每周4班 早去午回、航班時間公開

2020-01-06 14:55

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

【家人關係】山芙蓉／那件傷心往事

2020-01-07 06:00

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

2020-01-06 19:59

氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜

2020-01-06 15:37

氣炸「鱈魚香絲」超酥脆 不用慢慢咬網讚：比原來更好吃

2020-01-06 14:20

40熟男刮刮樂試手氣中百萬 直呼要瞞老婆慢慢花

2020-01-06 15:52

【親子教養】邱嘉淳／有一種神奇的調味料叫分享

2020-01-07 06:00

糖尿病患者眼前霧霧沒處理 嚴重可能致失明

2020-01-06 13:04

最善良巧克力！荷蘭必帶Tonys Chocolonely台灣買得到

2020-01-06 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top