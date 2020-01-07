遠航停飛風波 林佳龍重申非烏龍不能輕易復飛

相關新聞
遠航若遭廢證 交通部有信心補齊離島航線缺口2020-01-07 11:53
過猶不及 睡太少或太多都可能增加肺纖維化可能性2020-01-07 11:24
白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格2020-01-07 11:54
體貼清潔人員 環保署籲提前過年大掃除清廢棄物2020-01-07 11:49
花蓮春節返鄉專車今訂票 首度新增接駁列車2020-01-07 11:46
桃機估春節運量突破去年 第三航廈檢討下月中報部2020-01-07 11:46
迪化街年貨大街交通管制看這裡！今天開跑注意取締2020-01-07 11:44
捷運中正紀念堂出口 2026年直通兩廳院2020-01-07 11:27
太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海2020-01-07 11:26
預測春節這15個景點超塞 替代分流路線看過來2020-01-07 11:19
上百盞天燈緩緩升空！ 2020年平溪天燈節2/1、2/8登場2020-01-07 10:57
求財運！ 北捷＆關渡宮發財金票卡16日限量開賣2020-01-07 10:46
基因檢測助胎兒狀況 全台百名遺傳諮詢師把關2020-01-07 10:45
客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力2020-01-07 10:20
優遊世界何必等伴 一個人的旅行正流行2020-01-07 10:12
戴口罩再出門！ 今西半部仍一片霧茫茫2020-01-07 09:57
比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了2020-01-07 09:27
尾牙聚餐怎麼吃？ 醫師傳授三招「三高」不上門2020-01-07 09:17
跨越200海浬送上你餐桌！遠洋漁業的海上低溫物流如何確保新鮮？2020-01-07 09:08
市售番瀉苷產品 食藥署稽查14產品含量均合格2020-01-07 09:04
北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷2020-01-07 07:46
西半部空品 今亮橘燈2020-01-07 00:27
春節換新鈔 16日開跑2020-01-07 00:27
蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」2020-01-07 00:20
選前支票？ 交部要補貼國道客運2020-01-07 00:16
健康你我他／過年少吃多動 別忘健身房2020-01-07 00:11
蘇花改通車 130公尺就1個監視器2020-01-07 00:11
病主法周年 新增11疾病適用善終權2020-01-07 00:06
降低死亡率 每天只要7500步2020-01-07 00:06
健康主題館／新光集團 打造全齡生活圈2020-01-07 00:05
購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」2020-01-06 21:11
慶祝蘇花改通車 3款扭蛋貫通石限量紀念禮超搶手2020-01-06 21:03
治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖2020-01-06 20:35
春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段2020-01-06 19:59
民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景2020-01-06 19:03
老人無故跌倒 要靠有氧肌力訓練2020-01-06 18:26
時力推「動物正義」 提狗狗退休機制2020-01-06 18:13
士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者2020-01-06 17:35
國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適2020-01-06 17:13
熱門文章
新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師2020-01-06 14:41
嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級2020-01-06 15:05
地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄2020-01-06 15:21
士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者2020-01-06 17:35
北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷2020-01-07 07:46
美胸藏不住 金球紅毯女星「裸穿」鑽石衣辣翻全場2020-01-06 12:05
不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行2020-01-06 17:06
世界絕美熱氣球在台灣！2020台灣熱氣球嘉年華6月27日登場2020-01-06 12:20
民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景2020-01-06 19:03
等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景2020-01-06 15:58
抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」好市多獨賣2020-01-06 22:50
蘇花改通車 130公尺就1個監視器2020-01-07 00:11
戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」 店員嚇壞閉嘴2020-01-06 12:52
國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適2020-01-06 17:13
台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布2020-01-06 14:11
北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄2020-01-06 17:00
台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施2020-01-06 14:43
治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖2020-01-06 20:35
超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙2020-01-06 16:24
明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差2020-01-06 13:26
購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」2020-01-06 21:11
第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包2020-01-06 18:11
每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎2020-01-07 00:00
漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼2020-01-06 12:40
好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出2020-01-06 15:19
比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了2020-01-07 09:27
保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲2020-01-06 14:19
金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉蕾喬韓森辣秀事業線配美鑽2020-01-06 19:13
奶奶改編睡前故事 網友笑：這是置入性行銷吧！2020-01-06 18:31
降低死亡率 每天只要7500步2020-01-07 00:06
直飛清邁！華航6月23日起每周4班 早去午回、航班時間公開2020-01-06 14:55
蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」2020-01-07 00:20
【家人關係】山芙蓉／那件傷心往事2020-01-07 06:00
春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段2020-01-06 19:59
氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜2020-01-06 15:37
氣炸「鱈魚香絲」超酥脆 不用慢慢咬網讚：比原來更好吃2020-01-06 14:20
40熟男刮刮樂試手氣中百萬 直呼要瞞老婆慢慢花2020-01-06 15:52
【親子教養】邱嘉淳／有一種神奇的調味料叫分享2020-01-07 06:00
糖尿病患者眼前霧霧沒處理 嚴重可能致失明2020-01-06 13:04
最善良巧克力！荷蘭必帶Tonys Chocolonely台灣買得到2020-01-06 13:15
留言