上百盞天燈緩緩升空！ 2020年平溪天燈節2/1、2/8登場

每年元宵節前夕，全台各地皆有燈會慶祝，而在平溪則是以天燈祈福，上百盞天燈冉冉升空，絕美景象此生必看。今年過年來得早，2020新北市平溪天燈節在2月1日、8日登場，將分成8到10波天燈施放，每波100盞到150盞，可在早上10點領取免費天燈施放券。

2020新北市平溪天燈節在平溪國中、十分廣場開跑，預計在2月1日、8日舉行，2月1日共規畫8波天燈施放，每波施放100盞，2月8日則是規畫10波天燈施放，每波150盞。

民眾可在活動當天前往平溪國中、十分廣場領取免費的天燈施放券，等到晚上參加天燈施放活動，可體驗到所有人一起點亮百盞天燈，欣賞到黑夜被天燈點亮的美景。

同時，2020新北市平溪天燈節舉辦平溪體驗遊活動，同樣在2月1日、8日舉行，限額分別是400名、200名，可體驗老街景點深度導覽，商圈巡禮抵用券、幸福平安粿DIY、天燈節專屬紀念品以及天燈晚會施放（4人1盞）等，每人599元。另在2月8日有雙溪尋寶趣，同樣可體驗老街、景點深度導覽等活動內容，限額200名，每人599元。