基因檢測助胎兒狀況 全台百名遺傳諮詢師把關

近年醫學發達，醫療技術走向精準醫療。據台灣遺傳諮詢學會統計，遺傳諮詢師全台僅百人，透過基因檢測能幫助準爸媽了解胎兒健康狀況、協助民眾評估寶寶出生前的罹病風險，成為預防疾病的一個解方。

30歲的小婷（化名）不知自己與先生皆有隱性表皮溶解水皰症（俗稱泡泡龍）基因，與先生歡喜迎接第一胎時卻發現孩子是泡泡龍，因多重感染而於一歲前逝世。後懷上第二胎時透過遺傳諮詢師做基因檢測，發現可能有罕病而決定手術拿掉，直到36歲時總算生下健康寶寶，迎接新生命喜悅。

協助該個案的慧智基因遺傳諮詢師方美雅表示，近年來基因檢測正夯，但項目五花八門、數據艱澀，一般人不易理解，此時須靠「遺傳諮詢師」來擔任醫師與病人的溝通橋樑，而使該職位大熱。

方美雅說，遺傳諮詢師於美國1971年代就出現，台灣則是2004年才開始。早年皆由醫護人員兼任，但並非都具有遺傳基因方面背景，而使判讀不一定完全精準。而後台灣成立台灣遺傳諮詢學會及中華民國人類遺傳學會，推動遺傳諮詢師認證，限遺傳、生醫等相關學位並從事遺傳諮詢工作至少二年以上，諮詢師人數才明顯上升。不過台灣目前尚無相關的立法規範。