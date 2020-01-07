戴口罩再出門！ 今西半部仍一片霧茫茫

今天台灣西半部的空氣品質持續惡化，雖然各地天氣穩定，環境風場為東南東風，西半部位於背風側，風速偏弱，擴散條件較差，汙染物易累積；夜間及清晨馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署表示，宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，夜間及清晨中部及雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級。

環保署表示，要等到8日東北季風增強，北部與東半部有零星短暫雨，西半部擴散條件轉佳，但是，南部地區因為位於下風處，汙染物仍易累積，須留意午後雲嘉南沿海地區風速較強，易引發揚塵現象影響空氣品質。宜蘭、花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。