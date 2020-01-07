比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

台東阿美族男子陳炯明。中央社 分享 facebook 38年前，一場賭氣的意外，讓台東阿美族男子陳炯明滯留西班牙，他從此和家鄉失聯，這段比電影還離奇的人生旅程，震撼地在台灣上演。

當年，年僅17歲的陳炯明，常跟著父親到外海當遠洋漁工工作，他們的行船路線遍及全球各地，常常一出海就是大半年，是四海為家的漂泊職業。

由於爸爸身為船上幹部、脾氣固執，他只要犯一點小錯，就會被父親嚴厲打罵，一日，父子兩在異鄉西班牙（Spain）所屬領地、北非加那利群島起了爭執，他被父親關在船上大冰櫃中，作為懲戒。

同船的友人看見他的狀況，偷偷打開冰櫃放他出來，陳炯明遂負氣下船喝酒洩憤，幾杯黃湯下肚後漸不省人事，等到隔日清醒、再回到碼頭時，船卻早已消逝無蹤，身上沒有半點身分證件的他被迫淪落異鄉，成了人生地不熟、語言又完全不通的過客。

人生歸零 一切從頭開始

儼然成了流浪漢的他，先靠著餐廳的接濟過活，「很多餐廳常常會有剩下的剩菜啊、剩飯啊，我就這麼吃。」他過著每天躲警察的畏縮生活，最後「跳島」至阿雷西費（Arrecife），直到輾轉在越南（Vietnam）餐館接下中國（China）老闆介紹的工作，他洗碗、切菜、打掃樣樣都願意做，才漸漸有了自食其力的能耐。（至今還成了重要的中餐主廚）

其實剛踏入異鄉的前幾年，陳炯明想的是稍微存一點錢後，可以有機會回台灣，但也因為當年網路不發達、他沒有任何台灣親友的聯絡方式，就此完全和故鄉斷了聯繫，在沒有任何身分資料的佐證下，當地幾乎申請什麼文件都碰壁。

曾經，中國友人想購過管道，幫他違法申辦中國護照，但有人警告他，如果拿了中國護照，就不能去台灣了，「這對我來說是很大的衝擊，從此我就把這句話永遠記在腦海，再也沒有想要辦中國護照的想法。」

位在北非的阿雷西費，距離台灣1萬2400公里遠。中央社 分享 facebook

從語言不通到成家立業的精采人生

於是，他就這樣開啟了在異鄉截然不同的生活，甚至還和當地人結婚、生下了7個孩子──從語言不通到現在精通西班牙語、過著幸福的天倫之樂，但陳炯明始終放不下、留有遺憾的，是他血脈相連的故鄉台灣。

時至今日，要偷渡回台其實不是一件困難的事，但因為沒有任何的證件，他深怕一回台後便沒辦法再回西班牙，對這邊的家人更不好交代，於是遲遲沒辦法踏上這條艱辛的漫漫回家路。

十餘年前，陳炯明終於看到另一艘台灣漁船停靠，船員一樣和他是有著深邃輪廓的阿美族人，他遂透過族人傳遞信息、把老家的大概位置告訴對方，期待讓家人知道他還活著。

然而，族人回到家後，卻沒看到應該在原址的老家，遂透過鄰居的引薦，才找到了妹妹陳秀蘭。

父親過世前 始終牽掛著這段遺憾

陳秀蘭接受媒體訪問時曾說，剛開始接到訊息時，還以為是詐騙集團，直到和哥哥通上電話、電話另一頭的陳炯明可以清楚地說出所有家人的名字，還有和妹妹兒時童年的回憶，這才讓早已斷絕的兄妹關係，重新搭上線。

而當陳炯明聽聞爸爸已經過世的訊息，先是鼻酸，而後放聲大哭。

陳秀蘭表示，脾氣拗強的爸爸雖然嘴裡沒說，但其實心底一直惦記著當年把船開走的衝動，回台後，更多次接下了大部分人不願接的遠洋漁船工作，目標只是為了找回兒子。

由於父親長年在外，和孩子們的感情生疏，大家始終不知道爸爸思念哥哥的事情，直到爸爸因為癌症罹病，死前最後的交待是要找回哥哥，這才了卻了他一生最牽掛的心願。

陳允萍牽線 終於將在農曆年前返鄉

3年多前，陳秀蘭開始台北、台東兩地跑各種文件，包含外交部、西班牙駐台代表處等，但相關文件一直都無法備妥，直到遇見移民署官員陳允萍，才在居中協調和翻譯下，將良民證、出生證明翻譯成西班牙文，再加上台灣護照，總算讓人在西班牙的陳炯明收到這些資料。

如今，在闊別家鄉近40載後，陳炯明終於要在農曆年前返家，多年未見的近鄉情怯、早已昨是今非的遺憾也許扼腕，但這段如電影情節般曲折離奇的旅程，卻是他人生永難忘懷的記憶…… 說著一口流利西班牙語的他，早已和許多當地人成為朋友。中央社 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2020.01.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）