親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

18小時到世界角落！二戰王牌空降師 最光輝一役靠划船...

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27聯合新聞網 文章提供／遠見

台東阿美族男子陳炯明。中央社
台東阿美族男子陳炯明。中央社
分享
38年前，一場賭氣的意外，讓台東阿美族男子陳炯明滯留西班牙，他從此和家鄉失聯，這段比電影還離奇的人生旅程，震撼地在台灣上演。

當年，年僅17歲的陳炯明，常跟著父親到外海當遠洋漁工工作，他們的行船路線遍及全球各地，常常一出海就是大半年，是四海為家的漂泊職業。

由於爸爸身為船上幹部、脾氣固執，他只要犯一點小錯，就會被父親嚴厲打罵，一日，父子兩在異鄉西班牙（Spain）所屬領地、北非加那利群島起了爭執，他被父親關在船上大冰櫃中，作為懲戒。

同船的友人看見他的狀況，偷偷打開冰櫃放他出來，陳炯明遂負氣下船喝酒洩憤，幾杯黃湯下肚後漸不省人事，等到隔日清醒、再回到碼頭時，船卻早已消逝無蹤，身上沒有半點身分證件的他被迫淪落異鄉，成了人生地不熟、語言又完全不通的過客。

人生歸零　一切從頭開始

儼然成了流浪漢的他，先靠著餐廳的接濟過活，「很多餐廳常常會有剩下的剩菜啊、剩飯啊，我就這麼吃。」他過著每天躲警察的畏縮生活，最後「跳島」至阿雷西費（Arrecife），直到輾轉在越南（Vietnam）餐館接下中國（China）老闆介紹的工作，他洗碗、切菜、打掃樣樣都願意做，才漸漸有了自食其力的能耐。（至今還成了重要的中餐主廚）

其實剛踏入異鄉的前幾年，陳炯明想的是稍微存一點錢後，可以有機會回台灣，但也因為當年網路不發達、他沒有任何台灣親友的聯絡方式，就此完全和故鄉斷了聯繫，在沒有任何身分資料的佐證下，當地幾乎申請什麼文件都碰壁。

曾經，中國友人想購過管道，幫他違法申辦中國護照，但有人警告他，如果拿了中國護照，就不能去台灣了，「這對我來說是很大的衝擊，從此我就把這句話永遠記在腦海，再也沒有想要辦中國護照的想法。」

位在北非的阿雷西費，距離台灣1萬2400公里遠。中央社
位在北非的阿雷西費，距離台灣1萬2400公里遠。中央社
分享

從語言不通到成家立業的精采人生

於是，他就這樣開啟了在異鄉截然不同的生活，甚至還和當地人結婚、生下了7個孩子──從語言不通到現在精通西班牙語、過著幸福的天倫之樂，但陳炯明始終放不下、留有遺憾的，是他血脈相連的故鄉台灣。

時至今日，要偷渡回台其實不是一件困難的事，但因為沒有任何的證件，他深怕一回台後便沒辦法再回西班牙，對這邊的家人更不好交代，於是遲遲沒辦法踏上這條艱辛的漫漫回家路。

十餘年前，陳炯明終於看到另一艘台灣漁船停靠，船員一樣和他是有著深邃輪廓的阿美族人，他遂透過族人傳遞信息、把老家的大概位置告訴對方，期待讓家人知道他還活著。

然而，族人回到家後，卻沒看到應該在原址的老家，遂透過鄰居的引薦，才找到了妹妹陳秀蘭。

父親過世前　始終牽掛著這段遺憾

陳秀蘭接受媒體訪問時曾說，剛開始接到訊息時，還以為是詐騙集團，直到和哥哥通上電話、電話另一頭的陳炯明可以清楚地說出所有家人的名字，還有和妹妹兒時童年的回憶，這才讓早已斷絕的兄妹關係，重新搭上線。

而當陳炯明聽聞爸爸已經過世的訊息，先是鼻酸，而後放聲大哭。

陳秀蘭表示，脾氣拗強的爸爸雖然嘴裡沒說，但其實心底一直惦記著當年把船開走的衝動，回台後，更多次接下了大部分人不願接的遠洋漁船工作，目標只是為了找回兒子。

由於父親長年在外，和孩子們的感情生疏，大家始終不知道爸爸思念哥哥的事情，直到爸爸因為癌症罹病，死前最後的交待是要找回哥哥，這才了卻了他一生最牽掛的心願。

陳允萍牽線　終於將在農曆年前返鄉

3年多前，陳秀蘭開始台北、台東兩地跑各種文件，包含外交部、西班牙駐台代表處等，但相關文件一直都無法備妥，直到遇見移民署官員陳允萍，才在居中協調和翻譯下，將良民證、出生證明翻譯成西班牙文，再加上台灣護照，總算讓人在西班牙的陳炯明收到這些資料。

如今，在闊別家鄉近40載後，陳炯明終於要在農曆年前返家，多年未見的近鄉情怯、早已昨是今非的遺憾也許扼腕，但這段如電影情節般曲折離奇的旅程，卻是他人生永難忘懷的記憶……

說著一口流利西班牙語的他，早已和許多當地人成為朋友。中央社
說著一口流利西班牙語的他，早已和許多當地人成為朋友。中央社
分享

（作者／魯皓平 本文出自2020.01.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

西班牙阿美族碼頭台東

延伸閱讀

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運...

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在...

氣炸「鱈魚香絲」超酥脆 不用慢慢咬網讚：比原...

氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜

戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」...

35K銀行櫃員「好痛苦不想撐」 網勸退：離職...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

優遊世界何必等伴 一個人的旅行正流行

2020-01-07 10:12

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力

2020-01-07 10:20

戴口罩再出門！ 今西半部仍一片霧茫茫

2020-01-07 09:57

尾牙聚餐怎麼吃？ 醫師傳授三招「三高」不上門

2020-01-07 09:17

跨越200海浬送上你餐桌！遠洋漁業的海上低溫物流如何確保新鮮？

2020-01-07 09:08

市售番瀉苷產品 食藥署稽查14產品含量均合格

2020-01-07 09:04

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

西半部空品 今亮橘燈

2020-01-07 00:27

春節換新鈔 16日開跑

2020-01-07 00:27

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

選前支票？ 交部要補貼國道客運

2020-01-07 00:16

健康你我他／過年少吃多動 別忘健身房

2020-01-07 00:11

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

病主法周年 新增11疾病適用善終權

2020-01-07 00:06

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

健康主題館／新光集團 打造全齡生活圈

2020-01-07 00:05

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

慶祝蘇花改通車 3款扭蛋貫通石限量紀念禮超搶手

2020-01-06 21:03

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

2020-01-06 19:59

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

老人無故跌倒 要靠有氧肌力訓練

2020-01-06 18:26

時力推「動物正義」 提狗狗退休機制

2020-01-06 18:13

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

影／林佳龍：蘇花改1600處監視器 24小時監控

2020-01-06 16:49

桃園男刮刮樂幸運中百萬 藏起來怕老婆沒收

2020-01-06 16:47

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

病主法上路一週年 140家醫院織「善終網」

2020-01-06 16:02

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

嘉義規模4.7地震 斗六往隆田時速60公里慢行

2020-01-06 15:38

氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜

2020-01-06 15:37

華人女神白嘉莉當年為愛遠走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:33

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

空品那麼差「僅橘燈」 台健空盟：環署監測PM2.5失真

2020-01-06 14:57

非洲豬瘟違規入境豬肉品來自中越韓菲 小心重罰

2020-01-06 14:43
看更多

熱門文章

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師

2020-01-06 14:41

武漢不明病毒性肺炎…SARS警報解除！ 疾管署：排除可能性

2020-01-06 11:48

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人了

2020-01-06 11:45

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

環狀線履勘故障卡委員1小時 侯友宜：確定安全才通車

2020-01-06 11:08

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

美胸藏不住 金球紅毯女星「裸穿」鑽石衣辣翻全場

2020-01-06 12:05

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

四大超商新年福袋提前開賣 頭獎祭出百萬轎車大獎

2020-01-06 11:00

世界絕美熱氣球在台灣！2020台灣熱氣球嘉年華6月27日登場

2020-01-06 12:20

抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」好市多獨賣

2020-01-06 22:50

戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」 店員嚇壞閉嘴

2020-01-06 12:52

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26

好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出

2020-01-06 15:19

每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎

2020-01-07 00:00

蘇花改下午4點通車 蘇貞昌感謝工程人員的辛苦

2020-01-06 11:33

漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼

2020-01-06 12:40

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-06 18:11

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

只能暫時停止呼吸？吹東風擴散差 西半部霧茫茫

2020-01-06 10:41

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

奶奶改編睡前故事 網友笑：這是置入性行銷吧！

2020-01-06 18:31

直飛清邁！華航6月23日起每周4班 早去午回、航班時間公開

2020-01-06 14:55

金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉蕾喬韓森辣秀事業線配美鑽

2020-01-06 19:13

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

2020-01-06 19:59

氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜

2020-01-06 15:37

氣炸「鱈魚香絲」超酥脆 不用慢慢咬網讚：比原來更好吃

2020-01-06 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top