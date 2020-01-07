北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地天氣穩定，不過西半部空氣品質不佳，明天有一波鋒面南下，鋒後冷空氣將讓北台灣起風轉冷，影響至周五清晨。最冷的時間出現在周三晚及周四清晨。

吳德榮表示，明天有一波鋒面、水氣不多、結構鬆散；從北方掠過，僅使迎風面雲量略增、降雨不明顯，北海岸、北部山區及東半部偶有零星短暫雨的機率。

鋒後冷空氣南下，北台灣氣溫遽降。明晚、周四清晨北台灣平地最低溫約可降至12、13度，台北市平地最低溫約在14至15度左右。背風面受到的影響雖較小、天氣仍為晴時多雲，但氣溫也會下降。

吳德榮表示，周五白天起冷空氣減弱、氣溫回升。總統、立委選舉投票日的周六，氣溫明顯回升，白天溫暖舒適、早晚偏涼、晨間容易起霧。下周日、下周一另一波冷空氣南下，氣溫驟降，明顯降雨，天氣轉濕冷。

中央氣象局爆午7時15分發布濃霧特報，表示今天馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及嘉義已有濃霧發生，能見度不足200公尺，行車及搭機的朋友請注意安全和航班資訊。

天氣方面，氣象局說今天白天起全台各地仍多屬於雲到晴的穩定天氣型態，僅花、東一帶雲量稍多偶有零星短暫雨；各地高溫可達25至29度，體感舒適暖和，而西半部日夜溫差仍大，可達20度左右。

氣象局指出，周三東北季風增強，周四東北季風或大陸冷氣團影響，這兩天北部及東北部天氣都較冷，其他地區早晚也比較冷。由於冷空氣加上輻射冷卻效應影響，預估周四清晨中部以北及東北部低溫只有14度左右，沿海空曠地區和近山區可能出現12度以下低溫，南部及花東低溫則在16至18度間。

整體而言水氣並不會太多，周三及周四迎風面的東半部地區雲量增多並有局部短暫雨，其他地區大致仍為多雲到晴，其中周三大台北地區也可能有零星短暫雨。