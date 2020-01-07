親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

印度大學戰爭：打學生很會，抓暴徒不行的德里警察

張善政、李婉鈺選戰策略相同！催票姓名學 高手才懂

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地天氣穩定，不過西半部空氣品質不佳，明天有一波鋒面南下，鋒後冷空氣將讓北台灣起風轉冷，影響至周五清晨。最冷的時間出現在周三晚及周四清晨。

吳德榮表示，明天有一波鋒面、水氣不多、結構鬆散；從北方掠過，僅使迎風面雲量略增、降雨不明顯，北海岸、北部山區及東半部偶有零星短暫雨的機率。

鋒後冷空氣南下，北台灣氣溫遽降。明晚、周四清晨北台灣平地最低溫約可降至12、13度，台北市平地最低溫約在14至15度左右。背風面受到的影響雖較小、天氣仍為晴時多雲，但氣溫也會下降。

吳德榮表示，周五白天起冷空氣減弱、氣溫回升。總統、立委選舉投票日的周六，氣溫明顯回升，白天溫暖舒適、早晚偏涼、晨間容易起霧。下周日、下周一另一波冷空氣南下，氣溫驟降，明顯降雨，天氣轉濕冷。

中央氣象局爆午7時15分發布濃霧特報，表示今天馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及嘉義已有濃霧發生，能見度不足200公尺，行車及搭機的朋友請注意安全和航班資訊。

天氣方面，氣象局說今天白天起全台各地仍多屬於雲到晴的穩定天氣型態，僅花、東一帶雲量稍多偶有零星短暫雨；各地高溫可達25至29度，體感舒適暖和，而西半部日夜溫差仍大，可達20度左右。

氣象局指出，周三東北季風增強，周四東北季風或大陸冷氣團影響，這兩天北部及東北部天氣都較冷，其他地區早晚也比較冷。由於冷空氣加上輻射冷卻效應影響，預估周四清晨中部以北及東北部低溫只有14度左右，沿海空曠地區和近山區可能出現12度以下低溫，南部及花東低溫則在16至18度間。

整體而言水氣並不會太多，周三及周四迎風面的東半部地區雲量增多並有局部短暫雨，其他地區大致仍為多雲到晴，其中周三大台北地區也可能有零星短暫雨。

周五、周六東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫稍微回升，但清晨仍有涼意，降雨也會趨緩，各地大多為多雲到晴的天氣，僅剩東半部地區有小範圍降雨。下周日東北季風再度增強，到下周一北部及東北部地區天氣將再度轉涼，其他地區早晚也比較涼，北部及東半部地區有短暫雨，由於水氣較多，中南部山區也可能有局部短暫雨，其他地區雲量則偏多。

明後兩天北部及東北部天氣都較冷，其他地區早晚也比較冷。由於冷空氣加上輻射冷卻效應...
明後兩天北部及東北部天氣都較冷，其他地區早晚也比較冷。由於冷空氣加上輻射冷卻效應影響，預估周四清晨中部以北及東北部低溫只有14度左右。本報資料照片
分享

低溫冷氣團

延伸閱讀

好天氣到周二 吳德榮：周三晚上起低溫下探11...

吳德榮：下周三冷空氣南下 有模擬達大陸冷氣團

天氣好轉！ 吳德榮：未來一周無明顯冷空氣南下

吳德榮：桃園以南跨年天氣穩 大台北、東部迎曙...

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

迎元旦曙光碰運氣！吳德榮：跨年前後氣溫驟降 ...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

西半部空品 今亮橘燈

2020-01-07 00:27

春節換新鈔 16日開跑

2020-01-07 00:27

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

選前支票？ 交部要補貼國道客運

2020-01-07 00:16

健康你我他／過年少吃多動 別忘健身房

2020-01-07 00:11

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

病主法周年 新增11疾病適用善終權

2020-01-07 00:06

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

健康主題館／新光集團 打造全齡生活圈

2020-01-07 00:05

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

慶祝蘇花改通車 3款扭蛋貫通石限量紀念禮超搶手

2020-01-06 21:03

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

2020-01-06 19:59

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

老人無故跌倒 要靠有氧肌力訓練

2020-01-06 18:26

時力推「動物正義」 提狗狗退休機制

2020-01-06 18:13

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

影／林佳龍：蘇花改1600處監視器 24小時監控

2020-01-06 16:49

桃園男刮刮樂幸運中百萬 藏起來怕老婆沒收

2020-01-06 16:47

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

病主法上路一週年 140家醫院織「善終網」

2020-01-06 16:02

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

嘉義規模4.7地震 斗六往隆田時速60公里慢行

2020-01-06 15:38

氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜

2020-01-06 15:37

華人女神白嘉莉當年為愛遠走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:33

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

空品那麼差「僅橘燈」 台健空盟：環署監測PM2.5失真

2020-01-06 14:57

非洲豬瘟違規入境豬肉品來自中越韓菲 小心重罰

2020-01-06 14:43

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

救國道客運 交部補貼業者取代漲票價

2020-01-06 14:34

台南轉運站今天啟用 因應春節輸運高峰動線有調整

2020-01-06 14:33

救土雞價格 業者自主屠宰5萬隻凍存

2020-01-06 14:29

對抗流感 第三階段公費疫苗快去施打

2020-01-06 14:26

防兒虐！我每年3000對雙胞胎 應築起安全網

2020-01-06 14:25

高雄霧茫茫！網友驚：能見度剩1公尺

2020-01-06 14:20
看更多

熱門文章

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

初一福袋破紀錄！ 全聯最大獎388萬瑪莎拉蒂名車開回家

2020-01-06 10:07

武漢不明病毒性肺炎…SARS警報解除！ 疾管署：排除可能性

2020-01-06 11:48

新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師

2020-01-06 14:41

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人了

2020-01-06 11:45

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

環狀線履勘故障卡委員1小時 侯友宜：確定安全才通車

2020-01-06 11:08

美胸藏不住 金球紅毯女星「裸穿」鑽石衣辣翻全場

2020-01-06 12:05

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

又有冷氣團報到！周三變濕冷到周五 還有下一波

2020-01-06 09:06

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

四大超商新年福袋提前開賣 頭獎祭出百萬轎車大獎

2020-01-06 11:00

戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」 店員嚇壞閉嘴

2020-01-06 12:52

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

蘇花改通車北花線上路 車體廠從反對到力挺

2020-01-06 10:24

抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」好市多獨賣

2020-01-06 22:50

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

世界絕美熱氣球在台灣！2020台灣熱氣球嘉年華6月27日登場

2020-01-06 12:20

好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出

2020-01-06 15:19

明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26

蘇花改下午4點通車 蘇貞昌感謝工程人員的辛苦

2020-01-06 11:33

西半部空汙持續嚴重！ 鄭明典說到周四才會明顯改善

2020-01-06 09:36

漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼

2020-01-06 12:40

北花線減法設計 台灣製造轉型台灣設計

2020-01-06 10:24

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎

2020-01-07 00:00

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-06 18:11

台灣每年逾3000對雙胞胎 應防堵社會安全網缺口

2020-01-06 09:52

只能暫時停止呼吸？吹東風擴散差 西半部霧茫茫

2020-01-06 10:41

直飛清邁！華航6月23日起每周4班 早去午回、航班時間公開

2020-01-06 14:55

第77屆金球獎／珍妮佛羅培茲「打包」自己登紅毯 Billy Porter變身天使力拚成「嬌」點

2020-01-06 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top