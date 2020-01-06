慶祝蘇花改通車 3款扭蛋貫通石限量紀念禮超搶手

慶祝蘇花改通車，蘭陽博物館除了舉辦「蘇花紀行1874-2020：宜蘭到花蓮的交通」展覽，還限量供應超搶手的隧道貫通石，共有鑿通觀音、仁水及中仁隧道的3款貫通石，以扭蛋精美包裝，裡頭裝有50元硬幣大小的小石及祝福語，民眾只要花100元獲取扭蛋，可試試拿到是哪個隧道的貫通石。

蘇花改今天下午4點通車，全長38.8公里，共有8座隧道。位於宜蘭的蘭陽博物館為了配合通車歷史性一刻，與蘇花改工程處合辦展覽，現場擺放巨型貫通石，讓觀眾免費觸摸，討個吉利，而且還推出百元「貫通石」扭蛋伴手禮，鼓勵民眾帶走參與地質工程文化體驗的紀念物。

工程人員事先已經把大的貫通石，碎解成如50元硬幣的小貫通石，其實去年就曾提供800個，馬上被民眾索取一空，超搶手，這次限量供應2000個，扭蛋裡有可能放的是觀音、仁水或中仁隧道其中某隧道的貫通石，並且「好運(孕)到、財運亨通、官運亨通、博識多通及金榜題名」等5款祝福語，歡迎民眾花100元試手氣，看看拿到是哪個隧道的貫通石。

新竹的高先生說，接下來的蘇花安工程不見得會開鑿隧道，所以這些貫通石是珍貴限量絕版品，除了自己珍藏，也可以做為年節的最佳伴手禮。