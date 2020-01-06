春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

蘇花改今天通車，春節連假期間預計有大量車潮利用國5及蘇花改，國5全日最高交通量更從4.7輛次上修到5萬輛次，國5南港系統至蘇澳尖峰時段，行車時間加上排隊時間，恐從平日35分鐘增加到2小時。

高公局提醒，自行開車上路用路人務必配合分流，避開壅塞時段、改行駛替代道路、行前保養車輛及養足精神耐心駕駛等。

春節除了免收費時段以外，南向用路人最好避開1月25日（初一）南下上午6時至下午4時，1月26日（初二）上午6時至下午1時，1月27日（初三）上午6時至下午3時。北向用路人請避開1月27日（初三）中午12時至凌晨2時，1月28日（初四）上午10時至凌晨2時，以及1月29日（初五）上午9時至下午6時。

行駛替代道路部分，高公局分析，國5及台9線連假期間，國5北向尖峰時段為下午1時至5時，宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間，比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30至70分鐘。