民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

蘇花改今天通車，有民眾從南港搶搭第一班客運到花蓮，稱讚客運很舒適，不太會搖晃，因為速限慢，還可以欣賞美麗的太平洋海景。客運司機則認為，開起來速度偏慢，還有舊路是山路，路會比較彎曲，乘客需要適應。

目前統聯客運、台北客運經營南港─花蓮線，首都客運經營板橋─花蓮線，葛瑪蘭客運與國光客運聯營，經營羅東轉運站─花蓮線。統聯客運、台北客運及首都客運皆採24小時營運，葛瑪蘭客運與國光客運聯營，營運時間每天上午7時至晚上9時30分。

連竟堯說，剛好要從台北回花蓮，搶搭到統聯客運首班從南港發車到花蓮車次，坐起來很舒適，座位寬敞，不會很搖晃，也不會暈車，新隧道就算在夜間都很明亮，座位旁還有USB充電孔，今天也沒有塞車。由於速限比較慢，可以欣賞漂亮的東部海景，如果想享受風景的乘客可考慮搭客運。

宜蘭黃姓小姐說，感覺很舒適、平穩，沿途都可以看風景，剛好排休搭上蘇花改通車，於是決定搭乘客運到花蓮玩。