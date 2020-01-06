購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

購買199福袋，抽中媽祖開運小物。圖擷自 ptt 分享 facebook

農曆新年即將到來，各大超商、百貨相繼推出福袋來搶攻民眾荷包。近日有網友想試手氣，就到超商購買了199元福袋，沒想到竟抽中價值844元的「開光小物」，引來許多網友熱議。

原PO在PTT發文表示，雖然全家福袋開箱文好像不是很樂觀，但秉持著「反指標必開箱」的精神，決定衝一波，為了分散風險，原PO特地跑兩家超商購買，希望這樣可以抽中大獎。

第一包福袋內容物，5包餅乾、一罐飲料、一包糖果、一袋烏龍泡麵和2組紅包袋，原PO無奈表示，「贈品是商品預售，差點吐血，還好裡面有浪味先，勉強合格」，第二包同樣有餅乾、飲料、糖果、蜜餞，不過中間出現一個謎樣盒子，打開看竟然是「INFFINI媽祖開光加持祈福平安手鍊」，而他抽中的是紅色款祈求愛情手鍊，原PO歪樓直呼「聞到戀愛的感覺了」！

全家便利商店今年推出錢鼠福袋限量80萬個，售價199元，抽獎獎項除了推出市價139.9萬的Lexus汽車2020年新款UX200菁英版共兩個名額之外，更有十萬元刷卡金、健身房一年會員等大獎。另外，大家最期待的隨袋附贈獎品，包含多款熱門零食飲料、神秘贈品，還有3C用品、商品預售兌換券、驚喜贈品兌換券。另外，今年更首次品牌合作限量推出迪士尼系列周邊、野獸國、羅技3C開運福袋，品牌福袋價格帶為499～599元之間，同樣可參與汽車抽獎活動，另加碼好康禮品最高價值超過5,000元。

7-ELEVEN「2020限量春節金鼠年福袋」三種規格共限量25萬份，1月3日正式開賣一小時即秒殺；萊爾富開運福袋12月就提前開賣，主打超實惠100元價格，最大獎是價值百萬的BMW X2名車；OK超商福袋今（6）日開賣，價格同樣是100元，最大獎十萬旅遊金，還有超過百項好禮。