老人無故跌倒 要靠有氧肌力訓練

董氏基金會6日召開記者會指出，許多銀髮族無緣無故跌倒，原因在於衰弱症和肌少症，而最有效的預防方式是飲食和運動。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 長命不一定好命，台灣人在晚年，平均有將近10年的時間，深受身心疾病所苦！董氏基金會6日召開記者會指出，許多銀髮族無緣無故跌倒，原因在於衰弱症和肌少症，但兩種疾病都無藥可醫，只能靠飲食和運動預防，在飲食方面必須均衡且多樣化，至於運動方面，有氧和肌力訓練缺一不可。

老人別怕蘿蔔腿

「若是65歲以上的老人莫名腿軟、走路不穩健，很有可能是衰弱症的前兆！」台大醫院竹東分院院長詹鼎正指出，台灣65歲以上衰弱症的盛行率為7.8%，而「肌少症」為衰弱症的其中一項表徵，肌肉量不足會造成老人無緣無故跌倒，據統計，六分之一的銀髮族在一年內有跌倒經驗，輕則骨折，重則失能、甚至撒手人寰。

對此，詹鼎正提供3個衰弱症和肌少症簡易的檢測方法，第一，「老人胖未必是壞事」，若體重在半年內減輕5%或3公斤，則要留意是否有衰弱的傾向，而65歲以上正常的BMI為27至30。

第二，「別怕蘿蔔腿」，因小腿的皮下脂肪較少，可呈現較真實的肌肉量，將雙手的食指和拇指圍成一個圓，放在小腿最粗的地方，若有空隙就是肌肉流失的警訊。第三，男性的「握力」最好高於26公斤，女性則是18公斤。

飲食運動缺一不可

「衰弱和肌少症目前無藥可醫，最有效的方式是飲食和運動！」詹鼎正表示。在飲食方面，董事基金會食品營養中心主任許惠玉建議，每天均衡攝取6大類食物（全榖雜糧、蔬菜、豆魚蛋肉、乳品、水果、油脂與堅果種子），每一類食物都要多樣化，每天攝取15種以上的食物（不包括零食）。據統計，8成7的銀髮族未達標。

65歲之後每年會逐漸流失1至2%的肌肉量，許惠玉強調，65歲以上老人更需要攝取足夠的蛋白質，以防肌肉流失，最好是「兩個掌心大的肉加上一顆蛋」。此外，熱量也必須攝取足夠，才得以維持肌肉量。

在運動方面，許惠玉強調「有氧運動」和「肌力訓練」兩者缺一不可，她建議每周最好從事5天以上有氧運動以及2天的肌力訓練，每次最少30分鐘，前者可降低心血管疾病、憂鬱症等風險，後者可預防衰弱症與肌少症。

董氏基金會終身志工陳淑麗示範適合老人的肌力訓練，這個運動不只訓練到股四頭肌(大腿前側)，也伸展到背闊肌。(Photo by 林祐任/台灣醒報)

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