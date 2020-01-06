時力推「動物正義」 提狗狗退休機制

時代力量在選戰最後關頭提出「動物正義」政見，串聯環境保育競選主軸。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 不公不義其實也存在動物世界中！時代力量6日舉辦「動物正義」政見發表會，指出工作犬居住環境不佳及獸醫師過勞的問題，並提出擬定狗狗退休計畫、爭取獸醫師進修預算等。該黨長期關心動物權益的不分區立委候選人關心羚、苗栗縣議員曾玟學及高雄市議員林于凱都出席說明。

工作犬過勞

「打造動物正義、友善進步的社會。」時代力量競選主軸是公平正義，但大多數人其實會忽略，不公不義的事情其實也發生在動物界中。關心羚表示，自己身為一名獸醫師，之前實地參訪時發現工作犬的生活環境很差，受到的待遇遠遠不及牠們的付出。

關心羚表示，將推廣建立國家認證的工作犬照護人員執照、爭取領犬員的進修預算、設單位照顧犬隊日常狀況、幫狗狗規劃退休機制及釐清工作犬身份所屬等。她也指出，目前政府雖推廣領養代替購買概念，但許多人不了解養寵物須負起的責任，建議開放領養前先落實「飼主教育」，以了解飼養過程及提升責任意識。

其他動物正義的政見還包括，一、推動第一時間由獸醫師接洽繁殖場所，馬上進行登記的寵物登記制，二、修改《獸醫師法》，增加強制植入晶片規定，三、參考日本寵物戶籍制立法，四、提升動保處經費、獨立動保主管機關地位及最終成立獸醫司。

動保與人息息相關

致力於保護石虎的曾玟學表示，政府應以建立動物安全網及寵物友善環境，他指出，虐待動物跟家庭暴力的數據呈正相關，然而警政單位卻不一定會仔細處理虐待動物案件，將推動縣市動保機構與警政單位互相合作。而建立獸醫法醫制度，則能提高動保案件的破案率，「不能讓動物的死亡現場輕易被破壞。」他說。

「野生棲地的保育也等於為我們留下居住地的緩衝地帶，其實環保跟我們息息相關。」林于凱舉例，帛琉龍王鯛及菲律賓鯨鯊都為該國帶來好幾億美元的觀光生態旅遊產值。「小琉球從7成的漁業經濟，轉型成每年上百萬的旅客湧入的觀光勝地，就是因為當地有最自然的生態樣貌。」他補充。

關心羚最後強調，目前非常多動物保育的工作都落在民間，但是效益很低、募款收入也很少。「我們已經失去台灣雲豹了，我們還要失去多少物種？」她表示，沒有了環境之後，其他事情都不用考慮，在選戰最後關頭選擇較少人關注的保育議題，也串聯起時代力量選戰的環境主軸。

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