親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

恐嚇殺柯文哲不用兩天 警方逮捕一網友

時力推「動物正義」 提狗狗退休機制

2020-01-06 18:13台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

時代力量在選戰最後關頭提出「動物正義」政見，串聯環境保育競選主軸。（photo ...
時代力量在選戰最後關頭提出「動物正義」政見，串聯環境保育競選主軸。（photo by 施凱文/台灣醒報）
分享
不公不義其實也存在動物世界中！時代力量6日舉辦「動物正義」政見發表會，指出工作犬居住環境不佳及獸醫師過勞的問題，並提出擬定狗狗退休計畫、爭取獸醫師進修預算等。該黨長期關心動物權益的不分區立委候選人關心羚、苗栗縣議員曾玟學及高雄市議員林于凱都出席說明。

工作犬過勞

「打造動物正義、友善進步的社會。」時代力量競選主軸是公平正義，但大多數人其實會忽略，不公不義的事情其實也發生在動物界中。關心羚表示，自己身為一名獸醫師，之前實地參訪時發現工作犬的生活環境很差，受到的待遇遠遠不及牠們的付出。

關心羚表示，將推廣建立國家認證的工作犬照護人員執照、爭取領犬員的進修預算、設單位照顧犬隊日常狀況、幫狗狗規劃退休機制及釐清工作犬身份所屬等。她也指出，目前政府雖推廣領養代替購買概念，但許多人不了解養寵物須負起的責任，建議開放領養前先落實「飼主教育」，以了解飼養過程及提升責任意識。

其他動物正義的政見還包括，一、推動第一時間由獸醫師接洽繁殖場所，馬上進行登記的寵物登記制，二、修改《獸醫師法》，增加強制植入晶片規定，三、參考日本寵物戶籍制立法，四、提升動保處經費、獨立動保主管機關地位及最終成立獸醫司。

動保與人息息相關

致力於保護石虎的曾玟學表示，政府應以建立動物安全網及寵物友善環境，他指出，虐待動物跟家庭暴力的數據呈正相關，然而警政單位卻不一定會仔細處理虐待動物案件，將推動縣市動保機構與警政單位互相合作。而建立獸醫法醫制度，則能提高動保案件的破案率，「不能讓動物的死亡現場輕易被破壞。」他說。

「野生棲地的保育也等於為我們留下居住地的緩衝地帶，其實環保跟我們息息相關。」林于凱舉例，帛琉龍王鯛及菲律賓鯨鯊都為該國帶來好幾億美元的觀光生態旅遊產值。「小琉球從7成的漁業經濟，轉型成每年上百萬的旅客湧入的觀光勝地，就是因為當地有最自然的生態樣貌。」他補充。

關心羚最後強調，目前非常多動物保育的工作都落在民間，但是效益很低、募款收入也很少。「我們已經失去台灣雲豹了，我們還要失去多少物種？」她表示，沒有了環境之後，其他事情都不用考慮，在選戰最後關頭選擇較少人關注的保育議題，也串聯起時代力量選戰的環境主軸。

【更多精采內容，詳見

獸醫師時代力量

延伸閱讀

黃國昌批韓國瑜慶富案未辦高銀常董是打假球 韓...

苗栗議員黃芳椿批曾玟學網路霸凌 曾：他們希望...

影／清寧橋連接頭份、竹南交通動脈 30日開放...

生日被苗縣議會送郵政禮券 曾玟學：為何拿納稅...

曾玟學貼文未拆封預算書照 引爆苗縣藍營議員公...

曾玟學指議員預算書未拆、26年沒刪預算 藍黨...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

影／林佳龍：蘇花改1600處監視器 24小時監控

2020-01-06 16:49

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

桃園男刮刮樂幸運中百萬 藏起來怕老婆沒收

2020-01-06 16:47

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

老人無故跌倒 要靠有氧肌力訓練

2020-01-06 18:26

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

病主法上路一週年 140家醫院織「善終網」

2020-01-06 16:02

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

嘉義規模4.7地震 斗六往隆田時速60公里慢行

2020-01-06 15:38

氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜

2020-01-06 15:37

華人女神白嘉莉當年為愛遠走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:33

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

空品那麼差「僅橘燈」 台健空盟：環署監測PM2.5失真

2020-01-06 14:57

非洲豬瘟違規入境豬肉品來自中越韓菲 小心重罰

2020-01-06 14:43

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

救國道客運 交部補貼業者取代漲票價

2020-01-06 14:34

台南轉運站今天啟用 因應春節輸運高峰動線有調整

2020-01-06 14:33

救土雞價格 業者自主屠宰5萬隻凍存

2020-01-06 14:29

對抗流感 第三階段公費疫苗快去施打

2020-01-06 14:26

防兒虐！我每年3000對雙胞胎 應築起安全網

2020-01-06 14:25

高雄霧茫茫！網友驚：能見度剩1公尺

2020-01-06 14:20

西半部空汙嚴重 鄭明典：周四才會明顯好轉

2020-01-06 14:20

氣炸「鱈魚香絲」超酥脆 不用慢慢咬網讚：比原來更好吃

2020-01-06 14:20

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

蘇貞昌宣布蘇花改通車 下午4時起通行

2020-01-06 14:11

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11

蘇花改今通車 花蓮旅宿業者估住房率可達8成

2020-01-06 14:10

西半部霧濛濛 環保署：單一汙染源減量無法改善空品

2020-01-06 13:23

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:18

新光金辦高階論壇 會計師：長照產業須隨環境調整

2020-01-06 13:16

薛瑞元：2065年台灣老年人破600萬人 家庭撫養負擔增加

2020-01-06 13:10

糖尿病患者眼前霧霧沒處理 嚴重可能致失明

2020-01-06 13:04

西半部43個空品測站亮橘燈 高雄最大重災區

2020-01-06 12:43

漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼

2020-01-06 12:40

東南亞版圖再加一 華航6月23日起直飛泰國清邁

2020-01-06 12:37
看更多

熱門文章

筆記！2020年「水星逆行」3段時間曝光 5星座影響最大

2020-01-05 19:54

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

武漢不明病毒性肺炎…SARS警報解除！ 疾管署：排除可能性

2020-01-06 11:48

初一福袋破紀錄！ 全聯最大獎388萬瑪莎拉蒂名車開回家

2020-01-06 10:07

一張圖看天氣！周三恐有大陸冷氣團 低溫13度有雨

2020-01-05 20:29

新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師

2020-01-06 14:41

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有加薪機會 處女處理舊愛

2020-01-06 07:46

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人了

2020-01-06 11:45

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

環狀線履勘故障卡委員1小時 侯友宜：確定安全才通車

2020-01-06 11:08

周三急凍 周四清晨探11度

2020-01-06 00:20

優酪乳 怎麼喝才正確

2020-01-05 23:26

蘇花改+雪隧…春節雙塞 北花恐開8小時

2020-01-06 00:02

又有冷氣團報到！周三變濕冷到周五 還有下一波

2020-01-06 09:06

美胸藏不住 金球紅毯女星「裸穿」鑽石衣辣翻全場

2020-01-06 12:05

每日星座運勢／巨蟹積極是好運動力 投資注意行情

2020-01-06 00:00

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

好天氣投票完… 吳德榮：周日北、東部又轉濕冷

2020-01-06 07:38

四大超商新年福袋提前開賣 頭獎祭出百萬轎車大獎

2020-01-06 11:00

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

蘇花改通車北花線上路 車體廠從反對到力挺

2020-01-06 10:24

西半部空汙持續嚴重！ 鄭明典說到周四才會明顯改善

2020-01-06 09:36

戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」 店員嚇壞閉嘴

2020-01-06 12:52

毛小孩多過小孩 年輕人不婚不育

2020-01-05 19:35

「海中和牛」6公斤鮭魚霸氣上桌 美福食集推年節禮品

2020-01-05 19:40

台鐵客轉向？北花客運上路 搭乘率一成多

2020-01-06 00:14

蘇花改下午4點通車 蘇貞昌感謝工程人員的辛苦

2020-01-06 11:33

北花線減法設計 台灣製造轉型台灣設計

2020-01-06 10:24

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出

2020-01-06 15:19

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

台灣每年逾3000對雙胞胎 應防堵社會安全網缺口

2020-01-06 09:52

漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼

2020-01-06 12:40

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26

只能暫時停止呼吸？吹東風擴散差 西半部霧茫茫

2020-01-06 10:41

第77屆金球獎／珍妮佛羅培茲「打包」自己登紅毯 Billy Porter變身天使力拚成「嬌」點

2020-01-06 09:51

先稀釋再按摩 避免頭髮愈洗愈油

2020-01-05 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top