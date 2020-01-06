士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

網友到士林夜市花了100元買了一份骰子牛，但手掌大的紙盒裡，打開一看竟然只有9小顆，讓他看到後諷刺的直呼「士林『佛心』骰子牛」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

士林夜市又出現天價骰子牛！去年10月士林夜市多家販賣骰子牛肉的攤販才被消保官以「攤販標價不清、沒提供充分資訊販售」的行為被大動作警告將會開罰，不料近日有網友到士林夜市逛街買小吃，隨後花了100元買了一盒骰子牛，但才一盒手掌大的紙盒裡，打開一看竟然只有「9顆骰子牛」，他看到後諷刺的直呼「士林『佛心』骰子牛」。

男網友在爆料公社PO文表示，昨（5日）到士林夜市花了100塊買了一份骰子牛，但從原PO的照片中可看出，一份要價100元的骰子牛，裡頭竟然只有小小的9顆，連盒子的一半都不到，牛肉的大小也跟一個指節差不多，這樣不成正比的價錢和份量讓原PO實在無法接受，因此在文中寫道「士林佛心骰子牛要100元，連一塊都還沒吃…」。

PO文一出後，隨後引來大批網友熱議，紛紛留言「撒的調味料一定是來自西馬拉雅山的高山鹽吧」、「100可以在傳統夜市吃到一整片的牛排欸」、「一堆傻瓜買得很開心」、「士林夜市都是在賣觀光客的，之前蚵仔煎，都是碎蛋殼，而且蚵仔也只有一兩顆」、「真的有夠貴」、「你還沒遇過只賣200不賣100的小份骰子牛」、「不管哪裡的骰子牛就是不要吃，看紋路就知道不是原肉」、「會買這個的，佛心的都是消費者」。

對此在去年10月，法務局消保官宋福棟表示，攤販標價不清、沒提供充分資訊販售的行為，已涉及違反台北市消費者保護自治條例第10條「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」限期未改善者，可依第38條開罰2萬到10萬元。