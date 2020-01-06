親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35聯合新聞網 綜合報導

網友到士林夜市花了100元買了一份骰子牛，但手掌大的紙盒裡，打開一看竟然只有9小...
網友到士林夜市花了100元買了一份骰子牛，但手掌大的紙盒裡，打開一看竟然只有9小顆，讓他看到後諷刺的直呼「士林『佛心』骰子牛」。圖擷自爆廢公社
分享

士林夜市又出現天價骰子牛！去年10月士林夜市多家販賣骰子牛肉的攤販才被消保官以「攤販標價不清、沒提供充分資訊販售」的行為被大動作警告將會開罰，不料近日有網友到士林夜市逛街買小吃，隨後花了100元買了一盒骰子牛，但才一盒手掌大的紙盒裡，打開一看竟然只有「9顆骰子牛」，他看到後諷刺的直呼「士林『佛心』骰子牛」。

男網友在爆料公社PO文表示，昨（5日）到士林夜市花了100塊買了一份骰子牛，但從原PO的照片中可看出，一份要價100元的骰子牛，裡頭竟然只有小小的9顆，連盒子的一半都不到，牛肉的大小也跟一個指節差不多，這樣不成正比的價錢和份量讓原PO實在無法接受，因此在文中寫道「士林佛心骰子牛要100元，連一塊都還沒吃…」。

PO文一出後，隨後引來大批網友熱議，紛紛留言「撒的調味料一定是來自西馬拉雅山的高山鹽吧」、「100可以在傳統夜市吃到一整片的牛排欸」、「一堆傻瓜買得很開心」、「士林夜市都是在賣觀光客的，之前蚵仔煎，都是碎蛋殼，而且蚵仔也只有一兩顆」、「真的有夠貴」、「你還沒遇過只賣200不賣100的小份骰子牛」、「不管哪裡的骰子牛就是不要吃，看紋路就知道不是原肉」、「會買這個的，佛心的都是消費者」。

對此在去年10月，法務局消保官宋福棟表示，攤販標價不清、沒提供充分資訊販售的行為，已涉及違反台北市消費者保護自治條例第10條「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」限期未改善者，可依第38條開罰2萬到10萬元。

消保官爆料公社蚵仔煎夜市

延伸閱讀

士林夜市骰子牛傳坑客 北市今晚大動作稽查開罰

買珍奶遇正妹店員 他上前搭訕「結局神展開」網...

他被推薦24萬防潮骨灰罈 網：感覺是被騙？

發芽馬鈴薯放盆栽 3個月後網驚：「結實」纍纍

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

華人女神白嘉莉當年為愛遠走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:33

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

嘉義規模4.7地震 斗六往隆田時速60公里慢行

2020-01-06 15:38

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

影／林佳龍：蘇花改1600處監視器 24小時監控

2020-01-06 16:49

桃園男刮刮樂幸運中百萬 藏起來怕老婆沒收

2020-01-06 16:47

病主法上路一週年 140家醫院織「善終網」

2020-01-06 16:02

氣炸鍋也能烤出「夢幻蛋糕」 網暴動：有神快拜

2020-01-06 15:37

空品那麼差「僅橘燈」 台健空盟：環署監測PM2.5失真

2020-01-06 14:57

非洲豬瘟違規入境豬肉品來自中越韓菲 小心重罰

2020-01-06 14:43

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

救國道客運 交部補貼業者取代漲票價

2020-01-06 14:34

台南轉運站今天啟用 因應春節輸運高峰動線有調整

2020-01-06 14:33

救土雞價格 業者自主屠宰5萬隻凍存

2020-01-06 14:29

對抗流感 第三階段公費疫苗快去施打

2020-01-06 14:26

防兒虐！我每年3000對雙胞胎 應築起安全網

2020-01-06 14:25

高雄霧茫茫！網友驚：能見度剩1公尺

2020-01-06 14:20

西半部空汙嚴重 鄭明典：周四才會明顯好轉

2020-01-06 14:20

氣炸「鱈魚香絲」超酥脆 不用慢慢咬網讚：比原來更好吃

2020-01-06 14:20

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

蘇貞昌宣布蘇花改通車 下午4時起通行

2020-01-06 14:11

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11

蘇花改今通車 花蓮旅宿業者估住房率可達8成

2020-01-06 14:10

西半部霧濛濛 環保署：單一汙染源減量無法改善空品

2020-01-06 13:23

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:18

新光金辦高階論壇 會計師：長照產業須隨環境調整

2020-01-06 13:16

薛瑞元：2065年台灣老年人破600萬人 家庭撫養負擔增加

2020-01-06 13:10

糖尿病患者眼前霧霧沒處理 嚴重可能致失明

2020-01-06 13:04

西半部43個空品測站亮橘燈 高雄最大重災區

2020-01-06 12:43

漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼

2020-01-06 12:40

東南亞版圖再加一 華航6月23日起直飛泰國清邁

2020-01-06 12:37

2019年來台旅客再創新高 日韓客創新高、陸客小成長

2020-01-06 12:32

武漢不明病毒性肺炎…SARS警報解除！ 疾管署：排除可能性

2020-01-06 11:48

蘇花改下午4點通車 蘇貞昌感謝工程人員的辛苦

2020-01-06 11:33
看更多

熱門文章

筆記！2020年「水星逆行」3段時間曝光 5星座影響最大

2020-01-05 19:54

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

武漢不明病毒性肺炎…SARS警報解除！ 疾管署：排除可能性

2020-01-06 11:48

初一福袋破紀錄！ 全聯最大獎388萬瑪莎拉蒂名車開回家

2020-01-06 10:07

一張圖看天氣！周三恐有大陸冷氣團 低溫13度有雨

2020-01-05 20:29

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有加薪機會 處女處理舊愛

2020-01-06 07:46

新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師

2020-01-06 14:41

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人了

2020-01-06 11:45

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

周三急凍 周四清晨探11度

2020-01-06 00:20

環狀線履勘故障卡委員1小時 侯友宜：確定安全才通車

2020-01-06 11:08

蘇花改+雪隧…春節雙塞 北花恐開8小時

2020-01-06 00:02

又有冷氣團報到！周三變濕冷到周五 還有下一波

2020-01-06 09:06

美胸藏不住 金球紅毯女星「裸穿」鑽石衣辣翻全場

2020-01-06 12:05

每日星座運勢／巨蟹積極是好運動力 投資注意行情

2020-01-06 00:00

好天氣投票完… 吳德榮：周日北、東部又轉濕冷

2020-01-06 07:38

四大超商新年福袋提前開賣 頭獎祭出百萬轎車大獎

2020-01-06 11:00

西半部空汙持續嚴重！ 鄭明典說到周四才會明顯改善

2020-01-06 09:36

蘇花改通車北花線上路 車體廠從反對到力挺

2020-01-06 10:24

優酪乳 怎麼喝才正確

2020-01-05 23:26

毛小孩多過小孩 年輕人不婚不育

2020-01-05 19:35

「海中和牛」6公斤鮭魚霸氣上桌 美福食集推年節禮品

2020-01-05 19:40

台鐵客轉向？北花客運上路 搭乘率一成多

2020-01-06 00:14

戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」 店員嚇壞閉嘴

2020-01-06 12:52

蘇花改下午4點通車 蘇貞昌感謝工程人員的辛苦

2020-01-06 11:33

台灣每年逾3000對雙胞胎 應防堵社會安全網缺口

2020-01-06 09:52

北花線減法設計 台灣製造轉型台灣設計

2020-01-06 10:24

好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出

2020-01-06 15:19

漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼

2020-01-06 12:40

超商福袋開箱是否真價值199元？網：重點是在一張紙

2020-01-06 16:24

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

等20年福壽山到天池公車今開通 飽覧總統級風景

2020-01-06 15:58

只能暫時停止呼吸？吹東風擴散差 西半部霧茫茫

2020-01-06 10:41

第77屆金球獎／珍妮佛羅培茲「打包」自己登紅毯 Billy Porter變身天使力拚成「嬌」點

2020-01-06 09:51

「20年來熟悉的濃純香」 林鳳營首位代言人張艾嘉回歸

2020-01-05 18:16

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

2020-01-06 14:43

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11

先稀釋再按摩 避免頭髮愈洗愈油

2020-01-05 23:33

北捷環狀線第一階段履勘 交通部提六項改善事項

2020-01-05 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top