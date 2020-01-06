不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

老年臥床除了慢性疾病，大都與身體衰弱、肌力流失息息相關，前期徵兆可能有感覺疲憊、腰痠背痛、駝背、活動量低、體重減輕、莫名腿軟、走路不穩健等。然而衰弱、肌少目前並無藥物可醫治，最有效的方式是透過飲食和運動等生活方式改善、延緩症狀。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，對銀髮族而言，維持肌肉量、預防肌肉流失需要蛋白質的幫忙，尤其是足夠的優質蛋白質，如魚肉、雞蛋、雞肉、牛肉、豬肉、黃豆製品、乳品類等，除了分配在三餐外，若能在運動後攝取更佳。

日本國民長壽科學研究所於2016年研究顯示，飲食較多樣化的銀髮族，其記憶力、判斷力、表達和理解等認知功能較佳，可預防失智。因此許惠玉建議，每天均衡攝取六大類食物，一天吃的食物種類要15種以上。

另外，根據衛福部國健署調查，每六個銀髮族就有一位在一年內有跌倒的經驗，嚴重跌倒可能會造成長期臥床甚至死亡。肌肉易隨著年齡增加而漸漸減少，一般銀髮族容易有下半身肌力不足的問題，適度的肌力訓練是增加肌肉及增強肌力最有效的方法，及減少骨質流失並預防跌倒。

根據2019年《JAMA Internal Medicine》期刊一項針對62歲以上婦女的研究顯示，每日步行步數達7500步時其死亡率最低，之後便趨於穩定，即使不是一口氣走完，分次進行也有效。