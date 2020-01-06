北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

蘇花改今天下午4時通車，北花國道客運也正式上路，客運業者宣布，今起至1月21日，從南港到花蓮的四排座位置只要170元，創下北花走廊十多年來最低票價紀錄。

北花國道客運三條路線，分別是「1663號」南港—花蓮由統聯客運經營，「1071號」南港—花蓮由台北客運經營，還有「1580號」板橋—花蓮由首都客運經營。

三條路線24小時營業，午夜12時、深夜2時至5時一小時交錯發一班車，避免同一時間發兩部車子，浪費資源。其餘時間，尖峰時段20至30小時一班車，離峰時段30分鐘至60分鐘一班車。

票價部分，今起至1月21日，台北客運1071號南港—花蓮優惠票價三排座205元，四排座170元。首都客運1580號板橋—花蓮三排座225元，四排座185元。統聯1663號南港—花蓮，今起至2月5日，統統都是205元半價優惠。

公路總局主秘林福山說，蘇花改歷經3228個施工日，進出工班人次總計359.6萬人次，得來不易，蘇花改加上未來的蘇花安計畫，將打造一條宜花東回家最安全的路，「路到哪邊，公共運輸就到哪邊」。

首都客運董事長特助李婷娜表示，未來深夜整點都有班次從花蓮北上，通勤通學不用提早一天出發，省時省錢。至於首日銷售狀況「還不錯」，首航班次客滿，第二班也八成滿，過年及連假期間都會機動加派班次。

至於外界擔心駕駛員過勞，李婷娜說，會確保駕駛員不會逾時工作，一名駕駛員一天只跑一個往返班次，若塞車嚴重只會安排跑一班，兩端也都有駕駛員休息室，避免疲勞。蘇花改塞車無法避免，但一定會有大客車優先措施，會比自己開車還快，車上還有充電插座跟免費WIFI提供使用。