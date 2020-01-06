影／林佳龍：蘇花改1600處監視器 24小時監控

蘇花改今天全線通車，由行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等主持通車典禮。

蘇花改交通與安全監控嚴密，交通部長林佳龍今天表示，蘇花改整合智慧運輸系統，首創省道路口號誌連線到控制中心，遠端有號誌連線，即時調控，在交通端即可即調控，不僅蘇花改38多公里，整條宜蘭到花蓮的78公里蘇花公路，都會陸續在整合，強化運用。

蘇花改採科技執法，林佳龍說：「違規車輛將無所遁形。」

他指出，走蘇花改，違規執法不是像過去定點取締，有警察來開單，而在隧道裡每4公里就建置一套自動化科技執法設備，包括區間平均車速的測速，車輛未保持安全距離的偵測，違規變換車道的偵測，辨識非允許通行車輛功能，可以節省取締違規的人力與物力負擔，預防勝於取締。

「即時監控1600處監視器，365天24小時交控人員全時監控。」林佳龍指，藉此可掌握隧道裡的動態，其中，包括許多偵測系統、車輛的偵測器、自動車輛的辨識系統、資訊可變標誌、車道管制標誌、緊急電話還可與交控中心面對面，有影像不必擔心。

另外，林佳龍表示，蘇花改有長達12.6公里的長隧道，隧道內有火災自動噴霧系統，藉溫度與煙預先偵知，確認火警就啟動救災，不會擴大災害，救災人員安全。

而蘇花改大貨車安全有儀控把關，林佳龍說，蘇花公路大貨車佔比驚人，每一天單向就有千輛以上，若未調控流量，會造成危險，因此，公路總局設有地磅與大貨車入進管制措施，以儀控控制管制大貨車的行車間距，避免大貨車在長隧道裡連續行駛，提高行車安全。

「外行看熱鬧，內行看門道！」林佳龍表示，透多諸多設備守護蘇花改的安全，也會以蘇花改為最高水準交通中心，這套系統會不斷精進，擴大到全國。