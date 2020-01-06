桃園男刮刮樂幸運中百萬 藏起來怕老婆沒收

台彩2日宣布推出2020年首波5款新刮刮樂。 聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影 分享 facebook

過年最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」1月2日才剛上市，就有幸運民眾中三獎100萬元。台彩今表示，一位桃園的男性在上市當天立刻買兩張「2000萬超級紅包」，沒想到就幸運中100萬，還笑說要藏起來怕老婆沒收。

台彩今表示，這位位於桃園的幸運中獎人，刮出大獎的客人是店內的男性熟客，年紀約40多歲，每個月大約會到投注站光顧3到4次，「2000萬超級紅包」上市當天，店員才剛去銀行批完刮刮樂回到店裡，當時這位客人一進到店內看到「2000萬超級紅包」刮刮樂時，便很興奮的跟店員說：「這是今年的2000元刮刮樂嗎？我已經等很久了，快點給我2張，我要趕快來試手氣！」

刮到一半這位客人突然愣住問：「我這是中100萬嗎？」店員幫忙看了之後發現果真是刮出100萬。這位大獎得主立刻開心的說：「我第一次中那麼多獎金！這麼多錢一定要藏好，千萬不能讓老婆知道，免得被沒收！」店員也很高興在「2000萬超級紅包」開賣的第一天就有客人在店裡刮出第一個百萬大獎，希望財運能持續延續。

此外，台彩也公布另一個故事，彰化一名婦人40歲的婦人，每週都會買2到3次彩券。刮出大獎當天，店員看見客人開口就問：「今天臉色怎麼這麼紅潤啊！」這位客人便笑笑的說：「我感覺最近要出運了！因為有位算命師說今年是我的大運之年，財位就在家門口南方！今年都快結束了，我想說趁今年結束之前要趕快來買刮刮樂！今天決定聽算命師的話，來家門口南方的彩券行試試手氣!」

店員推薦這位客人新上市不久的刮刮樂，希望她真能刮出大獎。此時這位客人看著手錶，因為正好是下午5點50分，，於是她決定買「2020向前行」的17號和50號。這位客人開始刮之後突然大叫：「哇，這是10萬嗎？」店員跟客人再看一遍後發現原來是刮出頭獎100萬！這位客人非常高興的說：「我真的出運了啦！」