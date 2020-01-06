病主法上路一週年 140家醫院織「善終網」

「病人自主權利法」上路一周年，安寧照顧基金會今天舉行「我的醫療我自主」記者會，衛福部主任秘書鄭舜平、台北市政府衛生局局長黃世傑、安寧照顧基金會董事長楊育正及病人自主研究中心執行長楊玉欣與20家示範醫院代表也共同出席，希望讓民眾更加了解認識病主法，擁有自己的醫療選擇權。

病主法自去年1月6日上路，賦予民眾事先預立醫療決定的權利，當被判定為生命末期、處於不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人、失智程度極嚴重無法自理者，以及其他經公告的疾病，因痛苦難以忍受無其他合適解決方法等五項條件時，可選擇不施加維持生命治療與人工營養及流體餵養。

楊育正表示，由於病主法的核心是以病人為主體，顛覆長久以來的醫療父權或以家屬為主的醫療慣性，因此上路至今面臨許多挑戰。

然而安寧療護及病主法都是捍衛國人善終權的重要法律，因此安寧照顧基金會除了對民眾的宣導教育外，也陸續開辦預立醫療照護諮商人員訓練課程， 培育諮商人員，並輔導醫院開辦諮商門診，目前全國已有近百家醫院可提供諮商，超過一萬人完成預立醫療決定的註記。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅則表示，病主法施行一年已完成一萬多例簽署註記，看似不多，但是跟安寧初上路第一年只有4000筆相比，已經可以看見國人死亡適能的提升。