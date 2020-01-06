好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出

嘉義下午2點53分，民眾突然感受天搖地動，受到驚嚇，中央氣象局發布地震警報，震央在嘉義縣義竹鄉，芮氏規模4.7級。記者魯永明／翻攝 分享 facebook 地牛翻身，嘉義下午2點53分，民眾突然感受天搖地動，受到驚嚇，中央氣象局發布地震警報，震央在嘉義縣義竹鄉，芮氏規模4.7級，嘉義縣3級，嘉義市4級，消防局說，未接獲災情通報。

消防局說，根據中央氣象局發布地震警報，震央在義竹鄉，芮氏規模4.7級，嘉縣3級，嘉義市4級，未傳災情，地震發生，嘉義縣政府上班員工感受一陣天搖地動。

下午2點53分55.5秒，位置在北緯23.37度,東經120.26度，即在嘉義縣政府南偏西方10.0公里，位在嘉義縣義竹鄉，地震深度:7.7公里，芮氏規模:4.7。

去年8月7日，嘉義縣上午11點39分接近中午下班用餐，縣民突然感受天搖地動，受到驚嚇，中央氣象局發布地震警報，震央在台南市東山區，芮氏規模3.8級，隔壁嘉義縣3級，消防局說，未接獲災情通報。

去年12月4日中午12點17分左右，氣象局發布嘉義發生規模3.3地震，震央位在嘉縣府西南方3.3公里處鹿草鄉，地震深度11公里，正值中午休息用餐時間，一陣地動天搖，讓民眾飽受驚嚇。

地震都無災情傳出，但地牛接連翻身，讓民眾擔心受害，是否地震周期又到了，防局呼籲民眾做好防震安全警覺及準備。