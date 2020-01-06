空品那麼差「僅橘燈」 台健空盟：環署監測PM2.5失真

台灣西半部地區於近日空氣品質不良，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，明明整個西部都霧濛濛，但從環保署空氣品質監測網上，僅看出橘色提醒，因為這是過去幾小時的平均狀態，並非現在正在發生的實況。

他表示，環保署的空氣品質監測網，監測PM2.5的公式是0.5乘以前12小時平均，加上 0.5乘以前4小時平均，也就是前4小時2筆有效、前12小時6筆有效。這是已經過去幾小時的平均狀態，並非現在正在發生的實況，應該至少改為監控現在的空氣狀態，否則監測結果會失真。

環保署表示，除已提前三日前預告空氣品質不佳訊息外，中央及地方機關已啟動各項應變措施，包含啟動大型工廠降載、移動汙染源攔查減量、營建工地查核與實施街道洗掃等，因應空品不良狀況。

根據最新氣象預報，預測至明天（7日）天氣依舊穩定，擴散持續偏差，加上出現濃霧，中南部空氣品質仍然不佳，多為橘色提醒等級，局部地區可能達紅色警示等級。周三（8日）上午東北季風增強，空氣品質可望改善。環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。