台61西濱新豐鳳鼻段1月22日前通車 春節台15祭管制措施

春節假期即將到來，台61線西濱快新豐鳳鼻段預定於1月22日前通車，屆時將串接東西向快速公路台64、66、68線，與國道系統連結成區域路網，形成台北、桃園、新竹區域中、短程運輸走廊及國道替代路線。

第一區養護工程處副處長陳俊堯表示，台61線西濱快新豐鳳鼻段通車後，可紓解北部濱海車流，或作為國一、國三的替代道路。

不過，進入新竹市區後，台61線有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，因應大量車流，將實施台68線下匝道自1月22日晚間9點到1月29日晚間9點禁止左轉台15線南下，並啟動沿線號誌連鎖的連假時制，另外預估1月23日、26日上午9到12點車流多，將實施台15線部分路段禁止左轉。

新竹區監理所所長林翠蓉說，為鼓勵民眾在春節連續假期能多搭乘公共運輸，這次春節從1月22日到29日實施路線優惠，例如新竹客運新竹往台北優惠價110元，新竹往臺中優惠價135元。另祭出轉乘優惠：使用電子票證轉乘在地客運基本里程或市區客運均享有一段票免費。搭乘台灣好行獅山線，串聯竹北車站及獅山遊客中心，沿途停靠竹東動漫園區、綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點， 電子票證半價，或一日票券100元。

一工處表示，依往例春節期間新竹地區將出現三波車潮，預估主要出現於台68線接近國1、國3的路段及台15線西濱公路竹市路段，主要原因是因為南北向返鄉出遊的用路人選擇國道或台61線西濱快作為替代路線的緣故。 另外，國道1號湖口至新竹路段為易壅塞路段，民眾可行駛台31線及台1線為往返新竹與桃園間的短程國道替代道路。