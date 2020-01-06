台南轉運站今天啟用 因應春節輸運高峰動線有調整

位在台南公園西側的台南轉運站，經過12天的試營運，今天正式剪綵啟用，交通局表示，試營運期間發現一些小問題，將陸續改善，而針對即將來臨的1月10號投票前夕，及農曆春節營運高峰，上下車的動線也將進行部分調整。

目前國道客運上下車都是在轉運站站內，但是針對即將來臨的營運高峰，交通局擔心上下車的人潮打結，因此將視狀況機動調整，在人潮尖峰時期，下車將直接在公園路上，上車地點在站內則不變。

剪綵儀式由市長黃偉哲主持，他在致詞時表示，試營運期間反應相當不錯，以貨櫃新建的轉運站可以說是小兵立大功，不只獲得2019WAF世界建築獎入圍肯定，同時融合市公車、計程車與國道客運，他開玩笑形容「不僅是摸蛤兼洗褲，摸蛤兼洗褲還附帶脫水」

黃偉哲並在現場發送限量的台南轉運站一卡通紀念票卡，拿到的民眾都非常高興。

交通局局長王銘德表示，從12月25號至今試營運期間，有發現部分的小缺失例如車子與月台之間有高低落差，現場指示牌還不夠等，都已經改善完成。

交通局公共運輸處處長呂獎慧表示，即將到來的農曆春節是台南轉運站正式啟用後的首個重大節慶，為方便旅客往返台南火車站至台南轉運站，於1月31日前，每日8至22時提供免費接駁車服務（平日每20分鐘1班、例假日則為10或15分鐘1班），有搭乘需求的旅客，往台南轉運站方向可於台南大飯店前方候車，如往台南火車站方向可於台南轉運站北側臨停下客區候車。