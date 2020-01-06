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保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

飲料商保力達公司因保力達B瓶蓋內墊被驗出含有PVC，遭環保署要求補繳3億餘元回收處理費，保力達提行政訴訟5年前敗訴確定，決定聲請釋憲，大法官今天上午召開說明會。學者指出，業者對追徵費率有意見可以透過行政管道和環保署討論，「不太需要提釋憲」，因為法律沒有問題。

台灣大學環境工程學研究所助理教授顏秀慧指出，回收牽涉到經濟效益等方面的問題，而現今立法程序要經過立法院三讀通過、總統公布，有時候沒辦法與時俱進，有時會影響回收進行的過程，她認為這個相關罰則應該授權給主管機關因應當時情況制定，才能有彈性。

她說，PVC在國際上已經是不受歡迎的化學品，應該要盡量減少使用，而她認為環保署利用加倍費率去追徵的做法，確實可以促使業者改變使用材質，她認為是恰當的，但範圍可以再討論，若業者對加倍費率有意見，可以在公聽會或其他管道反映。

顏秀慧說，她認為這個問題不太需要提釋憲，「因為法律沒問題」，業者只針對費率認為問題，而費率問題應該透過行政管道去跟環保署討論，而且業者現在也不用PVC了，如今看來使用PVC的食品業者應該非常少。

飲料工業同業公會理事長翁聰賢指出，站在公會立場，追求良好生活環境是大家的目標，而業者對於徵收廢棄物處理費也都沒有意見，但他希望機關訂定回收處理費有個上限，讓業者有遵循方向。

他說，他認為加重費率和費用徵收多少，應該由是產業界、環保署和環境保護機構一起來訂定。

飲料工業同業公會理事長翁聰賢。記者林孟潔／攝影
飲料工業同業公會理事長翁聰賢。記者林孟潔／攝影
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台灣大學環境工程學研究所助理教授顏秀慧。記者林孟潔／攝影
台灣大學環境工程學研究所助理教授顏秀慧。記者林孟潔／攝影
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環保署釋憲

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