台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

台61線西濱快速道路上月27日全線貫通，成為第3條南北交通大動脈，且不必收費，春節連續假期公路總局規畫為國道1號、3號替代道路，螢光黃替代道路指示牌設置Q版「幸福公路（鹿）」，「跟著公鹿路走，替代道路不迷路」，提供用路人善加利用。

公路總局第二區養護工程處、新竹監理站及苗栗縣警察局等單位，今天辦理「109年苗栗地區春節疏運說明會」，二工處副處長謝俊雄等人主持，其中，台61線最後一段彰化縣芳苑大城路段通車後全線貫通，今年春節有重要疏運功能，1月27日（大年初3）、28日（初4）封閉苗栗縣竹南鎮國3西濱北上交流道，開放竹南交流道，避免車輛在台61線主線等候上高速公路影響車流。

呼籲用路人可沿台61線一路北上到桃園、新北地區，或由新竹市香山交流道聯絡道，銜接國3繼續北上，竹南地區民眾北返若有上國3需求，也建議利用國3香山交流道。此外，台61線後龍、香山北上路段壅塞時，建議出後龍交流道後，由台6線舊後汶公路，接台1線轉台13線，至國3香山交流道。