蘇花改今通車 花蓮旅宿業者估住房率可達8成

蘇花改今天通車，可望帶動花蓮春節連假住房率，花蓮旅宿業者表示，初一到初三都有8、9成住房率，相信過年期間會帶動地方觀光市場；不過大選在即，接下來要看當選者未來的觀光政策，是否為觀光帶來長遠正向發展，還要再觀察。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠表示，以春節住房率來看，目前初一到初三有8、9成，初四有7成，初五至初六因為收假約5成，不過跟往年春節的訂房率來比，是差不多的水平，可能蘇花改通車後，訂房率可能會再增加1、2成。

陳秉忠說，至少把蘇花公路路段改善，不會在天災來時封路，造成旅客取消訂房，流失客源。蘇花改通車對花蓮人來說很期待，是東部交通很大的突破，再加上南迴公路也已改善通車，花蓮南北交通有利多，交通效益出來後，一般假日住房率平均可能增加2、3成。不過總統大選會影響觀光政策，當選者的政策會決定觀光業未來4年的發展，通車跟政策是相輔相成。