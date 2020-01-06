西半部霧濛濛 環保署：單一汙染源減量無法改善空品
西半部近兩日空氣品質不良，環保署表示，中央及地方機關啟動應變措施，其中電廠降載超過2萬度，總懸浮微粒減量2.2公噸，幅度約為全台電廠減排14.9％。但環保署強調，除了電廠減排，也要從移動性汙染源、鍋爐、露天燃燒等下手，才能改善空品。
1月4日至6日空品不良期間，環保署統計，新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市以及屏東縣等7個縣市成立應變中心進行應變，環保署協調經濟部及台電公司進行興達電廠與台中電廠降載減排作業。
截至6日上午10時，降載電量共2萬1053萬度，硫氧化物（SOX）減量25.2公噸，氮氧化物（NOX）減量27.2公噸，總懸浮微粒（TSP）減量2.2公噸，整體約有全台電廠每日汙染排放量14.9%的減量幅度。
另各地方政府總計進行固定源稽查250家、露天燃燒巡查47次、營建工地巡查75處、道路洗掃1436公里、河川裸露地防護16次、路邊攔檢車輛4741輛，鼓勵民眾減少私人運具措施4項、宣導防護措施121項，計減少總懸浮微粒34公噸、硫氧化物23公噸、氮氧化物25公噸、揮發性有機物（VOCs）11公噸。
環保署強調，空汙來源眾多且成因複雜，根據國內學者研究，工業占27.5%、車輛27.5%、其他來源占45%，並非單一汙染源減量即可改善空品。除了電廠減排外，包含鍋爐、船舶空汙排放、移動汙染源、餐飲油煙、露天燃燒、逸散性汙染源等均須同時進行改善減排。
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