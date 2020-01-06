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新光金辦高階論壇 會計師：長照產業須隨環境調整

2020-01-06 13:16聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

新光金控今舉行2020年新光金控經理人會議，以「銀髮樂齡、活力未來」論壇為題，邀請衛福部次長薛瑞元、新北衛生局長陳潤秋、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、聯合報健康事業部營運長洪淑惠、資誠聯合會計師事務所合夥人蔡晏潭、新光人壽副總經理林偉傑等產官學專家與會，各以12分鐘短講，討論台灣面對高齡社會後的各項可能。

洪淑惠以媒體觀點來講述橘世代的夢想清單。她說相對於滿50歲的新光金，聯合報今年68歲了，也懂並關注熟齡議題。聯合報是所有媒體裡醫藥記者最多的媒體，每天來聯合新聞網看文章的人，每10個人就有一個人是看健康新聞，聯合報系520萬會員中，就有300多萬是熟齡者。為因應高齡化浪潮及退休需求，推出「橘世代專刊」，為什麼叫橘世代？她說因為橘子熟了才好吃，盼能協助50歲以上的熟齡族，實現夢想和規劃退休生活。

洪淑惠說，據統計台灣現在熟齡人口有870萬人，聯合報橘世代專刊所關注議題，包含退休準備（錢+健康）、關係整理、熟齡美食、退休再就業等，做一完整規劃。近期也討論到以房養老、料理、攝影等樂齡學習，讓長者獲知學無止境。

她說自己是報社副總編輯並兼健康事業部營運長，亦為「多工」概念，負責將全台相關熟齡人口的計畫、活動與新聞傳遞，感謝新光洪子仁副院長常受邀健康事業部相關活動，演講風趣並自帶話題流量；近期也與榮總陳亮恭主任合作高齡書「人瑞教會我們的事-你真的會活到100歲」，探討長期照護議題。

而長期照護需要「錢」，橘世代曾訪過趙樹海、名作家黃春明與黃國珍父子、整形教母林靜芸與兒子林之晨等名人。趙樹海說他每個月花在照顧年邁失智的母親的費用逾10萬，但他相信並非每個人都有能力所及。而據衛福部106年老人狀況調查，一般民眾對於如安養機構或住宅每個月可負擔費用，2萬元以上者僅7.43％，所以關於熟齡的退休準備，我們可以想得更多。

蔡晏潭則以會計觀點來探討銀髮樂齡宅的商機與挑戰。他認為樂齡宅具商機但也有挑戰，如初期住房率可能較低就是挑戰點，而一旦營運五年後，則可能進入住房率停滯、機構競爭多、相關服務面向變廣等中長期挑戰。

另外，他認為樂齡住宅皆會面臨到兩大問題：會不會獲利？若會獲利，要多久才能獲利？以會計師觀點，他建議長照產業策略必須隨著環境一直滾動，不一定是單一模式，可能從銀髮住宅，往長照機構、日照中心，甚至涵蓋到附設居家服務、小規模服務等多面向，才可能長期經營。

資誠會計師事務所合夥人蔡晏潭認為，樂齡宅具商機但也有挑戰，如初期住房率可能較低就...
資誠會計師事務所合夥人蔡晏潭認為，樂齡宅具商機但也有挑戰，如初期住房率可能較低就是挑戰點。記者簡浩正／攝影
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