薛瑞元：2065年台灣老年人破600萬人 家庭撫養負擔增加

台灣已是高齡社會，銀髮商機無限。新光集團長期關注銀髮議題，近年更整合集團子企業如新光醫院、壽險等各項資源，在板橋打造全齡生活園區-新板傑仕堡，滿足國人對退休後健康、高品質生活的需求。

新光金控今舉行2020年新光金控經理人會議，以「銀髮樂齡、活力未來」論壇為題，邀請衛福部次長薛瑞元、新北衛生局長陳潤秋、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、聯合報健康事業部營運長洪淑惠、資誠聯合會計師事務所合夥人蔡晏潭、新光人壽副總經理林偉傑等產官學專家與會，各以12分鐘短講，討論台灣面對高齡社會後的各項可能。

薛瑞元首先講述長期照顧新樣貌。他說據推估2018至2065年台灣人口會減少624萬，從目前的2300多萬回到1975年的1800萬人左右，但65歲以上老年人口卻超過600萬人，從現行的300萬人再增加372萬，也就是工作的青壯年人口僅剩1200萬，長遠看來是個危機。

薛瑞元說，面對未來超高齡社會及家庭撫養負擔增加，未來須關注三層面，包含社會撫養負擔加重、台灣老人居住型態改變、潛在入住機構老人人口比例高。因此，衛福部今年提供社會參與跟健康促進工作，包含長照四包錢、複合式服務中心、提供急慢性醫療、建立長照服務體系等長照資源挹注，來保持老年人健康狀況。

不過現有住宿式機構現存在，城鄉資源不均、轉型困難與品質不齊、民眾經濟負擔重等困境。因此對長照未來的想像分為三階段：讓者長擁有健康的獨立生活、僅需簡單協助的自立生活、需要照顧的尊嚴生活。其重心就是「住宅」，透過物理加精神環境的友善（鄰居、家如、協助者等），並加上科技提供讓老人安全、家人安心的環境。故他認為銀髮友善住宅，將是未來台灣最大的內需市場。而衛福部將會與內政部等單位充分配合，打造合適的長照、銀髮友善環境。

陳潤秋則以「新北醫動養、銀向新時代」為主題。她說，新北市對於長照採取「醫」「動」「養」三觀點，醫是以網路代替馬路，透過網路、App延伸醫護，來破除城鄉差距；動則是推動新北動健康平台，並仿效北歐，建立40所樂齡公園，民眾並可下載新北「動健康」3.0 App來督促，讓長者一起運動；養則是推動新北好安居，如推動公共托老安居中心，四年內設置60家銀髮俱樂部，延伸到鄉鎮例如北海岸等新北共居圈。

陳潤秋說，因為少子化，故新北市近年陸續檢視空置學校要來打造長照。如中和積穗國中旁國有地仿日本模式、碧華國中舊址則按照新加坡模式，打造樂齡多功能服務模式。如積穗國中旁國有地就準備打造「銀新生活宅」，包含自立、介護照顧、藥局等複合式青銀社區的多功能服務。

陳亮恭講述無齡社會跨域創新。他說目前科技發展迅速，對於長者照顧，宏碁、仁寶、華碩等科技公司已開發導入人臉辨識、智慧門禁、人工智慧等各式科技，但運用科技並非炫技，如北榮在照護空間中設置攝影機，是來檢視長者互動情緒與行走步態來預測退化等；而北榮在板橋榮民之家，則導入失智照顧專區，透過懷舊空間設置多功能活動室、時間廊、群星會外，並做了一座「板橋老車站」，讓失智長者多了坐火車出去玩的活動，讓情緒提升。