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糖尿病患者眼前霧霧沒處理 嚴重可能致失明

2020-01-06 13:04聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣61歲謝姓男子患有糖尿病，日前雙眼視力變霧，但沒有及時處理，視力越來越差，後來幾乎看不見，生活起居需靠家人協助，經嘉義縣大林慈濟醫院眼科醫生王璟煜治療，發現謝男所患是糖尿病控制不佳造成眼睛玻璃體血管增生、破裂出血，藉由微創玻璃體切除手術後，才恢復視力。

王璟煜說，玻璃體出血有4至5成與糖尿病有關，一般若是不嚴重，可能會有一點飛蚊症，但是等血塊越來越多時，會抱怨眼睛前有一層霧遮住，等到血塊越積越多，眼前就會一片黑，完全看不到，若是不治療，會有失明風險。

王璟煜表示，謝姓男子就醫時，雙眼視力模糊，右眼只有手在前面晃才知道，連幾隻手指都看不太到，左邊視力只有0.03，來門診時幾乎都須由著太太推輪椅進診間，由於謝姓男子患有糖尿病，幫他安排散瞳檢查，發現兩邊的玻璃體出血。

若患者只有單眼出血，會先服用止血藥物並追蹤1至2個月，看血塊會不會吸收，王璟煜說，因謝男雙眼已看不見，院方協助謝男進行微創玻璃體切除手術，將眼睛打三個洞，運用微創玻璃體切除方式，將裡面的血塊清除乾淨，術後不用縫合，隔天就可看見，謝姓男子在術後已逐漸恢復視力。

他建議，民眾只要知道自己有糖尿病，不能等到視力變差才就醫，一年內一定要至眼科就診篩檢一次，但若是病情較嚴重，可能需縮短為三個月、甚至一個月回診一次，以預防嚴重的併發症出現。

嘉義縣大林慈濟醫院日前接獲61歲謝姓男子因糖尿病造成眼睛玻璃體血管破裂出血的案例...
嘉義縣大林慈濟醫院日前接獲61歲謝姓男子因糖尿病造成眼睛玻璃體血管破裂出血的案例，建議民眾及早檢查治療，避免導致失明。圖／大林慈濟醫院提供
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嘉義縣大林慈濟醫院日前接獲61歲謝姓男子因糖尿病造成眼睛玻璃體血管破裂出血的案例...
嘉義縣大林慈濟醫院日前接獲61歲謝姓男子因糖尿病造成眼睛玻璃體血管破裂出血的案例，建議民眾及早檢查治療，避免導致失明。圖／大林慈濟醫院提供
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視力糖尿病嘉義

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