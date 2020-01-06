漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼

行政院交通部上午舉行蘇花改通車典禮，預計下午4點通車。由於國5經常塞車，未來「漏斗」效應，蘇花改通車後恐將造成「雙塞」？交通部長林佳龍表示，戒慎恐懼，根據大數據看來會比較塞的，所以要做好宣導，讓大家知道挑選不同的時間分流通行。

國5雪隧假日經常塞車成了用路人的夢魘，由於國5二線道進入蘇花後變成一線道，形同漏斗瓶頸般，加上蘇花改通車增加流量。有學者表示，逢假日或交通高峰期，國5雪隧與蘇花改入口將造成「雙塞」，要去花蓮的行車速度走不快。

林佳龍說，交通要走向智慧交通，交通流量和整個分流，其實蘇花改通車後，原來的蘇花公路還是可以使用，只是把原來的大型車和一般機車自行車做一些分流；走地方和長途也可以分流，給大家更多的交通資訊，就可以做好最有智慧的交通行程規畫。

他強調，交通除了提供更好的道路服務，最重要的是用路人，要有足夠的資訊。蘇花改也是智慧交通的一個重要的示範，前幾天去南澳交控中心，看到現場可以掌握蘇澳到花蓮行車資訊，連省道資訊都可一併掌握，可以大大改善未來的交通情況。

從宜蘭到花蓮的蘇花改分成三段改善通車，針對部分未改善路段，花蓮縣長徐臻蔚說，蘇花改一期只是開始，更希望延續蘇花改的二期或現在交通部提出的蘇花安，無論如何，蘇花改都要是一條新路。