2019年來台旅客再創新高 日韓客創新高、陸客小成長

來台旅客再創歷年新高。交通部觀光局說，依據入境統計數據顯示，去年全年來台旅客約1184萬人次，較前年成長7%，其中陸客也有小幅成長。

觀光局說，去年較前年的1107萬人次，成長7%。其中包含陸客271萬人次，較前年的270萬人次，微幅成長0.5%；非陸客部分則近914萬人次，較前年的837萬人次大幅成長9%，其中又以日本市場在去年12月9日首度突破200萬人次大關，日韓市場均同步再創新高，成長率分別約為一至二成，新南向18國成長幅度約6%，成功開拓多元市場。

觀光局說，綜觀過去一年，整體來台旅客約成長77萬人次，實屬不易，在世界各國競爭激烈的觀光市場環境，台灣穩定爭取更多樣客源，朝增加國際行銷管道、加強重要潛力客源設點深耕，及擴大跨國跨域跨業合作、提升台灣觀光國際競爭力方向積極布局。

觀光局說重點包含在國際宣傳及設點深耕，台灣會提供不同特定主題獎助推升業者送客意願。像是包機獎助，在去年第四季推升日韓飛花蓮包機共38班次，韓國江原、日本松山也開出新直航台灣航班。去年透過新設兩個駐外辦事處（胡志明市及倫敦）及五個台灣旅遊服務處（莫斯科、雅加達、紐西蘭奧克蘭、雪梨、溫哥華），推升當地對台灣觀光旅遊印象，及協助當地業者販售台灣旅遊產品。

再來，觀光局說會擴大跨國跨域跨業合作，活絡雙邊觀光交流。在台日、台韓觀光雙邊合作會議結合旅遊展銷會，加速觀光經驗交流也加強彼此送客能量；結合學術研究力量與高雄餐大、高雄科大、海洋大學等三校簽訂郵輪研究合作計畫及成立台灣郵輪研究發展中心，並持續透過亞洲郵輪聯盟（ACC）擴大在全球及亞洲市場宣傳。

國內則整合提升台灣觀光資源多樣豐富性，分與國家表演藝術中心、鐵道及山岳森林單位、修學旅行教育、會展獎勵旅遊、郵輪公司與港埠管理等單位成立跨域合作平台。