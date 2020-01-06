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蘇花改下午4點通車 蘇貞昌感謝工程人員的辛苦

2020-01-06 11:33聯合報 記者戴永華羅建旺／宜蘭即時報導

蘇花改今天下午4點通車，行政院蘇貞昌上午主持通車典禮，他表示，今天要向鄉親報告好消息，同時也要來向工程人員致敬。蘇花改通車，經過多少人一鑿一鎚、一挑一擔的辛苦，我特別感謝沿路來這麼多工作人員，鄉親一直需要一條安全回家的路，政府非常努力在做，一階段一階段完成。

歷經9年工期、斥資551億元興建的蘇花改，分為蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至大清水三路段，改善長度38.8公里，在施工過程中犧牲4名工人，今天下午4時終於要通車了，宜蘭到花蓮行車時間縮一個多小時，行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍上午出席通車典禮。

蘇貞昌說，今天通車的完成不是結束，而是一個階段的完成，又外一個新的階段要展開，包括目前未納入蘇花改的東澳到南澳、從和平到崇德之間，還有很多階段要繼續完成，行政院去年底我已經核定接下來蘇花安的可行性研究，會再繼續為花蓮、台東所有鄉親一條安全回家的路來努力。

有人擔心，國五雪隧假日壅塞已惡化到難以改善，加上蘇花改通車增加的流量，讓雪隧或蘇花改的蘇澳入口，都如同漏斗瓶頸般，一旦瓶頸路段不解決，漏斗的口不放大，「蘇花改僅是一條安全的路，而非快速的路。」

是否會有「漏斗效應」？蘇貞昌說，新的路網完成，難免一開始有些不適應，所以我有拜託交通部林佳龍部長以及內政部徐國勇部長，警察方面先做規劃、安排及宣傳，讓國人知道使用新的路，尤其像蘇花改通車，一定給花蓮、台東鄉親更安全、更方便回家的路，希望大家好好使用。但是一開始，尤其年節期間，難免還是會有比較高使用率，還是請大家務必遵守相關的使用規則，一定要安全最重要。

交通部表示，下階段將推動「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安），改善東澳－南澳、和平－和中、大清水－崇德三大路段（共19.1公里），行政院去年底已「原則同意」，目標2030年底前通車，蘇澳到花蓮1小時內可抵達。

蘇花改通車典禮，行政院長蘇貞昌特別感謝工程人員的辛苦。記者羅建旺／攝影
蘇花改通車典禮，行政院長蘇貞昌特別感謝工程人員的辛苦。記者羅建旺／攝影
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歷經9年工期、斥資551億元興建的蘇花改，改善長度38.8公里，今天下午4時終於...
歷經9年工期、斥資551億元興建的蘇花改，改善長度38.8公里，今天下午4時終於要通車了。記者羅建旺／攝影
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蘇花改通車典禮，行政院長蘇貞昌特別感謝工程人員的辛苦。記者羅建旺／攝影
蘇花改通車典禮，行政院長蘇貞昌特別感謝工程人員的辛苦。記者羅建旺／攝影
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蘇花改行政院蘇貞昌

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