親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊整條塌陷

避免蘇花改通車宜蘭成過境之地 縣府推「夜經濟」旅遊

2020-01-06 11:05聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

蘇花改今天通車，擔心宜蘭變成東部旅遊「過境之地」？縣政府以去年國際童玩節夜間活動的成功經驗，決定推動「夜經濟」旅遊，增加光亮點，延長重大活動的夜間時段及精彩度，想辦法把遊客留在宜蘭住宿。

蘇花改通車之後，受惠宜蘭及花蓮的行車時間縮短一個多小時，大台北地區遊客可能直驅花東旅遊，衝擊宜蘭觀光旅宿業。業者表示，由於元月間還有政府秋冬旅遊補助加持，所以即便蘇花改通車，宜蘭旅宿業者仍感受不到受衝擊影響，2月有過年及228連假也還好，如果有衝擊的話，可能會在3月或4月間的旅遊淡季浮現。

不過，也有業者表示「無感」，在台灣一下子這條路通，一下子那條路通，多數民眾可能見怪不怪，嘗鮮搶先通行的遊客是會有，但是否造成影響？尚待觀察。

為避免過境效應，吸引遊客留下來過夜，宜蘭縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，工商旅遊處表示，去年國際童玩藝術節增加夜間星光場，吸引51萬人次入園，創下近5年來的人數新高，遊客明顯感受留宿客變多，所以今年的童玩節，情人節及溫泉節等重大活動，縣府會延長夜間活動時間，並提升活動內容精彩度及吸引力，讓遊客多停留宜蘭24小時。

有人預估，國五接蘇花改的二線道變成一線道「漏斗」效應，勢必造成蘇花改塞車，縣政府也要爭取遊客在宜蘭蘇澳鎮或南澳鄉停留休息後再上路，針對通車後可能衝擊較大蘇澳鎮及南澳鄉，縣府已向國發會爭取「地方創生」計畫，運用漁港漁產，冷泉溫泉及原住民文化特色，包裝地方人文特色，也要讓遊客上蘇花改之前，在這裡停留半天。

避免蘇花改通車之後，宜蘭成為旅遊「過境之地」，縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，增加...
避免蘇花改通車之後，宜蘭成為旅遊「過境之地」，縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，增加光亮點，要把遊客留在宜蘭過夜。記者戴永華／攝影
分享
避免蘇花改通車之後，宜蘭成為旅遊「過境之地」，縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，增加...
避免蘇花改通車之後，宜蘭成為旅遊「過境之地」，縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，增加光亮點，要把遊客留在宜蘭過夜。記者戴永華／攝影
分享
避免蘇花改通車之後，宜蘭成為旅遊「過境之地」，縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，增加...
避免蘇花改通車之後，宜蘭成為旅遊「過境之地」，縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，增加光亮點，要把遊客留在宜蘭過夜。記者戴永華／攝影
分享
避免蘇花改通車之後，宜蘭成為旅遊「過境之地」，縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，增加...
避免蘇花改通車之後，宜蘭成為旅遊「過境之地」，縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，增加光亮點，要把遊客留在宜蘭過夜。記者戴永華／攝影
分享

蘇花改南澳溫泉

延伸閱讀

蘇花改通車北花線上路 車體廠從反對到力挺

蘇花改+雪隧…春節雙塞 北花恐開8小時

韓國瑜明宜蘭造勢 蔡英文9日來

蘇花改6日通車 花蓮人擔心春節塞車

韓粉終於等到韓國瑜與呂國華合體造勢 深綠戰區...

蘇花改明全線通車 春節北─花車程恐要8小時

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

又有冷氣團報到！周三變濕冷到周五 還有下一波

2020-01-06 09:06

西半部空汙持續嚴重！ 鄭明典說到周四才會明顯改善

2020-01-06 09:36

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 10:06

防武漢不明肺炎 擴大通報採檢

2020-01-05 23:55

蘇花改+雪隧…春節雙塞 北花恐開8小時

2020-01-06 00:02

蘇花改通車典禮 蘇貞昌感謝工程人員的辛苦

2020-01-06 11:33

遠航員工108年12月薪資能否入帳 下午揭曉

2020-01-06 11:28

環狀線履勘故障卡委員1小時 侯友宜：確定安全才通車

2020-01-06 11:08

蘇貞昌宣布蘇花改通車 下午4時起通行

2020-01-06 11:06

病主法上路一周年 衛福部新增漸凍人等11項疾病適用

2020-01-06 11:02

只能暫時停止呼吸？吹東風擴散差 西半部霧茫茫

2020-01-06 10:41

土雞價格疲軟 產業自主啟動屠宰5萬隻凍存自救

2020-01-06 10:39

交部同意國道客運比照公路補貼票價 還要推聯合營運

2020-01-06 10:35

疾管署長挽袖接種 提醒民眾盡速施打流感疫苗

2020-01-06 10:27

蘇花改通車北花線上路 車體廠從反對到力挺

2020-01-06 10:24

北花線減法設計 台灣製造轉型台灣設計

2020-01-06 10:24

台灣每年逾3000對雙胞胎 應防堵社會安全網缺口

2020-01-06 09:52

迎戰「超高齡社會」新光金辦論壇談銀髮議題

2020-01-06 09:51

好天氣投票完… 吳德榮：周日北、東部又轉濕冷

2020-01-06 07:38

周三急凍 周四清晨探11度

2020-01-06 00:20

台鐵客轉向？北花客運上路 搭乘率一成多

2020-01-06 00:14

病主法上路周年／1.1萬人預立醫療決定 執行兩難

2020-01-06 00:06

弘道、遠東送暖 獨居老人過好年

2020-01-06 00:05

用眼過度 眼疾成竹科在地病

2020-01-05 23:47

健康你我他／健走助減重 還改善三高

2020-01-05 23:37

先稀釋再按摩 避免頭髮愈洗愈油

2020-01-05 23:33

健康名人堂／藥價談判 盼醫師同一陣線

2020-01-05 23:31

優酪乳 怎麼喝才正確

2020-01-05 23:26

北捷環狀線第一階段履勘 交通部提六項改善事項

2020-01-05 21:33

一張圖看天氣！周三恐有大陸冷氣團 低溫13度有雨

2020-01-05 20:29

比基尼辣妹路邊熱舞伴棺材 網友看傻背後原因超暖

2020-01-05 20:00

關節不再卡卡 醫師：半膝微創關節置換手術傷口小

2020-01-05 17:45

好天氣持續到周二 周三起東北季風增強

2020-01-05 17:09

全台血庫鬧血荒 民進黨招青年捐血

2020-01-05 16:07

9日轉冷 11日投票當天全台有陽光

2020-01-05 15:17

白血病居兒童癌症首位 兒醫籲政府支持新療法

2020-01-05 15:03

香港再增6例疑不明肺炎患者 疾管署：目前無須過度擔心

2020-01-05 13:55

許金川／肝壞到深處 讓人沒了七情六慾

2020-01-05 13:54

健康相談室／多愁善感 罹患乳癌風險較高？

2020-01-05 13:47
看更多

熱門文章

筆記！2020年「水星逆行」3段時間曝光 5星座影響最大

2020-01-05 19:54

早上「不升旗」、夜冒汗、易怒 熟男也會更年期

2020-01-05 13:46

5隻超萌緝毒犬寶寶 海關徵求寄養家庭

2020-01-05 15:05

一張圖看天氣！周三恐有大陸冷氣團 低溫13度有雨

2020-01-05 20:29

新娘穿薄紗秀豪乳 模範「六棒」為B2大婚帥氣合體

2020-01-05 16:14

蘇花改通車後取代台鐵？內部評估報告出爐

2020-01-05 11:43

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有加薪機會 處女處理舊愛

2020-01-06 07:46

周三急凍 周四清晨探11度

2020-01-06 00:20

全身都塗粉底液？迪麗熱巴絕美膚質秘訣 一跪下就懂了

2020-01-05 17:35

蘇花改+雪隧…春節雙塞 北花恐開8小時

2020-01-06 00:02

孕妻辣秀美腿！康熙前製作人B2婚宴奢華夢幻

2020-01-05 13:13

每日星座運勢／巨蟹積極是好運動力 投資注意行情

2020-01-06 00:00

準備300元飛韓國！濟州航空夏季航班 1/7下午2點開賣

2020-01-05 12:00

好天氣投票完… 吳德榮：周日北、東部又轉濕冷

2020-01-06 07:38

桃園新國民醫院走過52年 北醫今起接手

2020-01-05 12:46

初一福袋破紀錄！ 全聯最大獎388萬瑪莎拉蒂名車開回家

2020-01-06 10:07

又有冷氣團報到！周三變濕冷到周五 還有下一波

2020-01-06 09:06

「海中和牛」6公斤鮭魚霸氣上桌 美福食集推年節禮品

2020-01-05 19:40

台鐵客轉向？北花客運上路 搭乘率一成多

2020-01-06 00:14

毛小孩多過小孩 年輕人不婚不育

2020-01-05 19:35

西半部空汙持續嚴重！ 鄭明典說到周四才會明顯改善

2020-01-06 09:36

「20年來熟悉的濃純香」 林鳳營首位代言人張艾嘉回歸

2020-01-05 18:16

蘇花改通車北花線上路 車體廠從反對到力挺

2020-01-06 10:24

中部空品「紅爆」恐持續至晚間甚至明天

2020-01-05 13:33

北花客運衝銷售 票價砍半

2020-01-05 13:36

香港再增6例疑不明肺炎患者 疾管署：目前無須過度擔心

2020-01-05 13:55

北捷環狀線第一階段履勘 交通部提六項改善事項

2020-01-05 21:33

台灣每年逾3000對雙胞胎 應防堵社會安全網缺口

2020-01-06 09:52

第77屆金球獎／珍妮佛羅培茲「打包」自己登紅毯 Billy Porter變身天使力拚成「嬌」點

2020-01-06 09:51

環狀線履勘故障卡委員1小時 侯友宜：確定安全才通車

2020-01-06 11:08

好天氣持續到周二 周三起東北季風增強

2020-01-05 17:09

健康名人堂／藥價談判 盼醫師同一陣線

2020-01-05 23:31

關節不再卡卡 醫師：半膝微創關節置換手術傷口小

2020-01-05 17:45

9日轉冷 11日投票當天全台有陽光

2020-01-05 15:17

防武漢不明肺炎 擴大通報採檢

2020-01-05 23:55

「零撲殺」配套差 放寬設收容所挨批不治本

2020-01-06 00:14

只能暫時停止呼吸？吹東風擴散差 西半部霧茫茫

2020-01-06 10:41

降血糖又減重 一藥雙效受矚目憂濫用

2020-01-05 16:30

抗老從20歲起！盤點3款小資女買得起、有效果的保養品

2020-01-05 15:07

健康相談室／多愁善感 罹患乳癌風險較高？

2020-01-05 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top