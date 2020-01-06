避免蘇花改通車宜蘭成過境之地 縣府推「夜經濟」旅遊

蘇花改今天通車，擔心宜蘭變成東部旅遊「過境之地」？縣政府以去年國際童玩節夜間活動的成功經驗，決定推動「夜經濟」旅遊，增加光亮點，延長重大活動的夜間時段及精彩度，想辦法把遊客留在宜蘭住宿。

蘇花改通車之後，受惠宜蘭及花蓮的行車時間縮短一個多小時，大台北地區遊客可能直驅花東旅遊，衝擊宜蘭觀光旅宿業。業者表示，由於元月間還有政府秋冬旅遊補助加持，所以即便蘇花改通車，宜蘭旅宿業者仍感受不到受衝擊影響，2月有過年及228連假也還好，如果有衝擊的話，可能會在3月或4月間的旅遊淡季浮現。

不過，也有業者表示「無感」，在台灣一下子這條路通，一下子那條路通，多數民眾可能見怪不怪，嘗鮮搶先通行的遊客是會有，但是否造成影響？尚待觀察。

為避免過境效應，吸引遊客留下來過夜，宜蘭縣政府決定推動「夜經濟」旅遊，工商旅遊處表示，去年國際童玩藝術節增加夜間星光場，吸引51萬人次入園，創下近5年來的人數新高，遊客明顯感受留宿客變多，所以今年的童玩節，情人節及溫泉節等重大活動，縣府會延長夜間活動時間，並提升活動內容精彩度及吸引力，讓遊客多停留宜蘭24小時。