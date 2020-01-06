只能暫時停止呼吸？吹東風擴散差 西半部霧茫茫

台灣西半部空氣品質差，根據環保署空氣品質監測網統計，到今天上午為止，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，已經有三分之一的測站達到預警二級以上，已通報經濟部及台電減排，避免空品惡化。主要是因為擴散條件不佳所致，要等到周三後下一波東北季風南下，空品才會改善。

環保署監資處長張順欽表示， 這幾天天氣型態屬於東風的天氣型態，因為偏東風，因此西半部風場就比較微弱，加上海上生成渦流，昨日幾個濃度比較高的監測站都靠海邊非山區。今天監測看到，還有幾個比較偏海邊的測站，汙染濃度也比較高一點。

張順欽表示，風吹到哪裡，濃度就降到哪裡。此外，前天有發生逆溫的現象，造成汙染物無法向上傳輸，因此汙染物比較接近地面，民眾就會覺得空氣品質不佳、霧濛濛的。他表示，要等到下一波東北季風南下，現在根據中央氣象局統計，可能要到周三以後，整個系統交替轉換，空品才會改善。

環保署表示，今天天氣穩定，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，風速弱，擴散條件較差；竹苗及中部沿海地區受渦流影響，汙染物濃度易上升；深夜至清晨期間，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及金門地區為「普通」等級，北部桃園局部地區達橘色提醒等級；竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗至雲嘉南空品區在清晨及夜間的水平和垂直擴散條件較差，局部地區可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。