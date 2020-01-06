土雞價格疲軟 產業自主啟動屠宰5萬隻凍存自救

土雞產量去年一整年過多，價格低迷。中央畜產會統計，指標的禽肉紅羽土雞每台斤平均批發價，北部每台斤32元、中部33元。為了避免農曆春節後，各式肉品消費淡季時價格大跌，產業團體上周達成共識，今天開始自主殺雞凍存，去化過剩的土雞。

中華民國養雞協會土雞組組長翁頂翔表示，此為幾個土雞契養主自主調節，自己出錢去化規格外的土雞凍存，避免規格外低價的土雞進入市場，持續拉低土雞價格，預計先凍存5萬隻。

至於農委會提供屠宰凍存30萬隻土雞，補助屠宰費用，他說，要放在過完年後「救窮」。年後是各式肉品消費低迷時，等土雞量多與消費薄弱時再來使用，屆時要屠宰凍存多少雞隻，養雞協會和中央畜產會還會再調查討論。

翁頂翔表示，現在每周需求180萬隻 ，過年前需求約170萬隻，現在生產量雖然僅多出10萬隻左右，但要未雨綢繆。

他說，現階段氣候涼爽，土雞吃得多，長大得快。以台北市環南市場為例，若土雞體重3公斤以內，沒有問題，若超過3公斤的大雞，就會被視為規格外，批發商會壓低價格。規格外的土雞價格不好，這波凍存先屠宰凍存這類的格外雞，避免進入土雞市場拉低價格。

由於北部傳統市場，土雞價格僵固，雞農生產端價格低迷，消費者購買的價格卻仍在高點。以新北傳統市場為例，仿土雞腿銷售一隻要價170元至180元。

翁頂翔表示，零售攤商一直把土雞價格維持著，對消費者並非好事，若傳統市場零售無法變成土雞銷售好的通路，屆時也可能被反撲。養雞協會今年會思考，如何將土雞分切行銷，增加消費者採買便利性，增加土雞消費。

農委會畜牧處家禽科科長李宜謙指出，殺雞屠宰凍存，是養雞產業自主性做調節，現階段進入尾牙旺季，對於土雞需求也會增加，會因此增加消費。