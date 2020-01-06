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交部同意國道客運比照公路補貼票價 還要推聯合營運

2020-01-06 10:35聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

國道客運要有大改革。去年公路客運業者減漲，交通部宣布提高補貼以維持票價不變，近日也同意比照此方面補貼國道客運。另外因應雙鐵帶來的衝擊，交通部將協助國道客運業者推出聯合營運制度，並建立網路訂票平台。

國光客運總經理吳忠錫說，國道客運從2006年到現在都沒有檢討過成本結構，希望政府可以重視跟體諒業者經營的困境去編列預算，比照公路客運補貼國道客運，取代調整票價，這才是庶民經濟的展現。

對此交通部說，國道客運業經營環境受高鐵及台鐵衝擊，初步同意調整運價成本。但考量客運的旅客也多以票價低廉為主要考量，若要調整運價，將由交通部進行票價補貼。也就是說，票價不會漲價，以避免增加乘客負擔。不過全案目前仍待進一步會商，後續還須修改相關行政命令，才得以實施。

交通部次長黃玉霖補充，客運經營環境因為高鐵營運成功，加上台鐵運能穩定，雙鐵夾擊之下國道客運的經營環境有劇烈轉變，部分業者虧損。交通部站在輔導和協助角度，不希望有差別待遇，支持比照公路客運以補貼取代調漲票價，不過金額要依照成本計算公式，目前國道客運平面段已經在修改相關行政命令，通過後進行第一階段試辦，預計近期上路。

吳忠錫說，除了補貼票價，也希望可以盡快推動聯合營運。因為周二到周四，離峰時段銷售不好，不開又會給民眾不好的觀感。與其讓每家搭乘率都是個位數，不如集結起來，不僅能夠讓排班變得更密集，旅客也不用陷入選擇障礙，只要到轉運站就有車可以搭。如果要推的話，鎖定在台北-新竹、台北-台中、台北-台南、台北-高雄等路線。

針對聯營，黃玉霖說非常樂意協助業者建立網路訂票平台，目前聯營南部已有兩個路段實施，最近在談擴大至其他區域，不過相關細節尊重業者協商結果。

交通部說，國道客運將比照公路客運補貼票價。聯合報系資料照
交通部說，國道客運將比照公路客運補貼票價。聯合報系資料照
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國道客運票價高鐵

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