疾管署長挽袖接種 提醒民眾盡速施打流感疫苗

公費流感疫苗已於元旦開放第三階段接種，衛福部疾管署與藝人白家綺今日共同提醒50歲以上民眾等符合資格的族群盡速接種。為提升民眾施打可近性，疾管署與全聯福利中心合作於78間全聯門市設置疫苗接種站。

衛福部疾管署署長周志浩今日以50歲以上族群身分挽袖接種疫苗。他表示，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，其對健康成人有七到九成保護力，對年長者更可減少五至六成的併發症及八成死亡率。目前已超過四百萬人接種公費流感疫苗，呼籲符合資格者及早接種，以在農曆春節流感高峰期之前獲得保護力。

第三階段公費對象除了前兩階段的人，包括50-64歲成人、具潛在疾病者（高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病及重大傷病患者）、安養/養護及長照機構受照顧者及其工作人員、孕婦及6個月以內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、衛生防疫人員、禽畜相關及動物防疫人員等。

藝人白家綺與丈夫帶著八個多月大的兒子小斗宅，共同出席記者會讓孩子接種生平第一劑流感疫苗。小斗宅被扎針後緊張哭泣不到一分鐘，又平復了情緒。白家綺說，提醒六個月以上未滿九歲且第一次接種流感疫苗小朋友的家長，記得於四周再帶小朋友接種第二劑疫苗，才能有完整保護力。

全聯營運長蔡篤昌表示，全聯支持政府防疫政策，今日起至1月9日止於78個門市設置接種站，每間設站門市皆免費提供前100位接種民眾一瓶礦泉水及三顆蘋果，鼓勵民眾採買年貨之餘踴躍接種流感疫苗，平安健康過好年。相關資訊可至官網（http://www.pxmart.com.tw/px/index.px）查詢。